21.09.2021 14:15

Акции Facebook повышаются в цене: как заработать на этом

Рост населения на планете ежегодно составляет около 90 млн человек. Благодаря развитию интернета все больше людей предпочитают онлайн-общение. Выбор падает на крупные социальные сети, лидером среди которых выступает Facebook.

В 2021 году число пользователей достигло отметки в 3 млрд. Всего же в мире проживает чуть меньше 8 млрд человек. Такой охват позволяет Facebook реализовывать большой рекламный потенциал, что положительно отражается на прибыльности компании и, как следствие, на котировках ее акций.

Инвестировать в крупнейшую в мире социальную сеть — это разумный способ, чтобы сохранить и приумножить капитал. Компании также принадлежат популярный мессенджер Whatsapp и Instagram. Facebook вкладывает средства в улучшение пользовательского опыта. В 45 странах мира созданы подразделения, проверяющие факты (fact checking). Оценка публикаций также осуществляется благодаря искусственному интеллекту. Это позволяет социальной сети придерживаться законодательных норм, что снижает санкционные риски.

Перспективы Facebook и направления развития

Компания демонстрирует положительные финансовые показатели, несмотря на споры с антимонопольными органами США, Новой Зеландии и других стран. Рыночная капитализация 15 сентября 2021 года превышает $1 трлн, а стоимость акции Facebook достигла своего исторического максимума. Год назад можно было купить одну ценную бумагу за $272,4, а сегодня (15.09.21) цена составляет уже $376,5. Рост — 38,2%. По мнению аналитических агентств, оптимистичная стоимость в течение следующих 12 месяцев — $400–405 за одну акцию.

Повышенный интерес инвесторов вызывает проект создания «метавселенной» на базе социальной сети Facebook. Это позитивно отражается на котировках акций. Планы подтверждаются реальными действиями, уже выпущены умные очки Ray-Ban EssilorLuxottica, предоставляющие пользователю стиль и возможности дополненной реальности. Использование устройства позволит:

прослушивать музыку;

отвечать на звонки;

делать фотографии.

Кроме того, продолжает развиваться проект виртуальной социальной онлайн-игры Horizon.

Компания объявила о планах объединить AR (дополненную реальность) и VR (виртуальную реальность) в одну экосистему. Для продолжения разработок был создан специальный отдел Reality Labs. Численность его сотрудников превышает 10 000 человек, а оценочная стоимость достигает $78 млрд. Выручка Facebook за первые 2 квартала 2021 года составила $29 млрд, а чистая прибыль — $10,1 млрд.

Как стать инвестором

Покупка акций — это несложно. Для этого нужно воспользоваться услугами брокерских компаний. Они выступают посредниками в сделке, а также обеспечивают сохранность активов. Купить ценные бумаги без участия брокеров не получится. Благо этот процесс максимально упрощен. Достаточно обратиться в инвестиционную компанию Фридом Финанс Украина ffin.ua. Сделать это можно в одном из офисов или зарегистрировав аккаунт на официальном сайте. После заполнения анкетных данных и прохождения верификации достаточно только пополнить личный брокерский счет на нужную сумму и без каких-либо ограничений покупать или продавать акции.

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