20.09.2021 15:35 Дмитрий Колоней

В Харькове появится горнолыжная трасса

Об этом сегодня во время ознакомления с ходом строительства "Комплекса по вывозу твёрдых бытовых отходов" заявил исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов.



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Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , по словам руководителя города, это будет амбициозный проект, аналогов которому нет в Украине.

"Организована горнолыжная трасса будет именно на полигоне, - подчеркнул Игорь Терехов, - при этом будет построена как всесезонная, так и зимняя. А также - специальная пластиковая, где могут заниматься харьковчане и гости города в летний период. Потому что в Харькове очень любят горнолыжный спорт, а здесь будут созданы все условия".

Предполагается, что в 2021 году будет проложена первая трасса. Обсуждается возможность установить здесь подъёмник. Кроме того, для экстремалов-велосипедистов проложат дорогу рядом. Руководитель города также отметил, что есть очень интересные идеи по тому, как будет дальше функционировать полигон.

По окончании строительства полигона здесь также планируется провести комплексное благоустройство, высадить порядка 1000 деревьев и 3000 кустарников. В планах также оборудовать смотровую площадку.

Как заявлял ранее Игорь Терехов, до конца года должен произойти запуск сортировочной станции и в полном объёме будут работать все скважины по добыче полигонного газа, из которого будет вырабатываться электроэнергия.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Харьковом заканчивается строительство мусороперерабатывающего комплекса. Сейчас основные работы на полигоне под Харьковом развернуты на заводе, где будут находиться сортировочные линии.

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