20.09.2021 16:00

Полнолуние! Чего ждать и к чему готовиться

Пик своей силы Луна обретет 21 сентября в 02:55 по Киевскому времени.

Корреспондент РЕДПОСТ узнал про особенности сентябрьского Полнолуния.

В этот период Луна будет находиться в противостоянии к Солнцу и поэтому можно будет наблюдать всю ее освещённую часть.

С точки зрения астрологии, Полнолуние - это время максимального энергетического подъёма. Эмоции могут достичь предела.

Во избежание конфликтов эзотерики советуют быть крайне внимательными, терпеливыми и не поддаваться на провокации. Одним словом, держать себя в руках.

"Полнолуние 21 сентября пройдёт в соединении с Нептуном. А это значит, что все иллюзии, обманы и заблуждения могут быть выявлены и придется увидеть реальность таковой, как она есть на самом деле. В дни, близкие к Полнолунию, могут выявиться прошлые просчёты, необязательность или неосмотрительность. Тайны в отношениях, проблемы, непонимание – все это проявит приближающееся Полнолуние. Поэтому не стоит удивляться, если деловые или личные отношения придут к кризису, разрыву – следовательно, они не были устойчивыми" - говорит астро-психолог Лариса Гресь.

По словам Ларисы Гресь, день до и после Полнолуния и само Полнолуние дает и хорошие шансы, которыми стоит воспользоваться.

"Аспект планет Меркурия, Юпитера и Плутона даёт возможность найти пути выхода из старых проблем, подключая связи, проявляя дипломатичность или благодаря возникающим обстоятельствам. Время до 25 сентября благоприятно для новых деловых контактов, знакомств. Но возможны и полезные, но сложные контакты, с людьми, которые предпочитают контролировать, и вести свою линию. Это время новых возможностей, но порой возможности могут быть связаны и с трудностями", - отметила Лариса Гресь.

На сентябрьское Полнолуние астрологи советуют особо обратить внимание, говорят, оно будет обладать особенной силой, потому что состоится накануне дня осеннего равноденствия.