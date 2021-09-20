20.09.2021 16:58 Дмитрий Колоней

Кровавый финал пирушки: под Харьковом мужчина зарезал знакомую (фото)

Под Харьковом пойман пытавшийся замести следы преступник.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 19 сентября 2021 года около 19:30 в полицию обратилась жительница Краснограда с информацией о том, что ее 41-летний сын обнаружил труп своей знакомой по месту их жительства.

Осматривая место преступления, на теле 35-летней погибшей стражи порядка нашли колото-резаное ранение, а рядом мужские брюки в крови.

Следователи установили, что во время застолья между мужчиной и женщиной возник конфликт, в ходе которого 41-летний мужчина решил спор, ударив оппонентку кухонным ножом. Вещественные доказательства изъяты.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в следственный изолятор.

По данному факту следственным отделом Красноградскиого РОП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) уголовного кодекса Украины. Виновному светит срок до 15 лет за решеткой.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Харьковом женщина зарезала мужчину и сама пришла в полицию, заявив, что она толкнула мужчину, после чего тот упал и умер.