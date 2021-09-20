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20.09.2021  16:58   Дмитрий Колоней

Кровавый финал пирушки: под Харьковом мужчина зарезал знакомую (фото)

Под Харьковом пойман пытавшийся замести следы преступник.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 19 сентября 2021 года около 19:30 в полицию обратилась жительница Краснограда с информацией о том, что ее 41-летний сын обнаружил труп своей знакомой по месту их жительства.
 
Осматривая место преступления, на теле 35-летней погибшей стражи порядка нашли колото-резаное ранение, а рядом мужские брюки в крови. 
Следователи установили, что во время застолья между мужчиной и женщиной возник конфликт, в ходе которого 41-летний мужчина решил спор, ударив оппонентку кухонным ножом. Вещественные доказательства изъяты. 
 
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Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в следственный изолятор. 
 
По данному факту следственным отделом Красноградскиого РОП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) уголовного кодекса Украины. Виновному светит срок до 15 лет за решеткой.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что под Харьковом женщина зарезала мужчину и сама пришла в полицию, заявив, что она толкнула мужчину, после чего тот упал и умер.

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, смерть, харьков, зарезал, труп, мертвое тело, пирушка, конфликт, ссора, скандал
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