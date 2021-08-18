18.08.2021 17:59
Кровавое застолье: под Харьковом женщина зарезала своего любовника (фото)
Под Харьковом зарезавшая мужчину женщина сама пришла в полицию.
//hk.npu.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт Нацполиции, 18 августа 2021 года около 00:30 в полицию обратилась 33-летняя жительница города Краснограда. По ее словам, она толкнула мужчину, после чего тот упал и умер.
При выезде на место полицейские обнаружили на теле мужчины ножевые ранения.
Выяснилось, что накануне вечером между любовниками возникла ссора во время застолья, в ходе которой пассия несколько раз ударила 44-летнего мужчину кухонным ножом в грудь. От полученных травм он скончался.
По данному факту следователями Красноградского райотдела полиции открыто уголовное дело ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) уголовного кодекса Украины.
Женщине светит тюремный срок от 7 до 15 лет. Вещественные доказательства изъяты. Досудебное расследование продолжается.
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