18.08.2021 17:59

Кровавое застолье: под Харьковом женщина зарезала своего любовника (фото)

Под Харьковом зарезавшая мужчину женщина сама пришла в полицию.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, 18 августа 2021 года около 00:30 в полицию обратилась 33-летняя жительница города Краснограда. По ее словам, она толкнула мужчину, после чего тот упал и умер.

При выезде на место полицейские обнаружили на теле мужчины ножевые ранения.

Выяснилось, что накануне вечером между любовниками возникла ссора во время застолья, в ходе которой пассия несколько раз ударила 44-летнего мужчину кухонным ножом в грудь. От полученных травм он скончался.

По данному факту следователями Красноградского райотдела полиции открыто уголовное дело ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) уголовного кодекса Украины.

Женщине светит тюремный срок от 7 до 15 лет. Вещественные доказательства изъяты. Досудебное расследование продолжается.