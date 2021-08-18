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18.08.2021  17:59   

Кровавое застолье: под Харьковом женщина зарезала своего любовника (фото)

Под Харьковом зарезавшая мужчину женщина сама пришла в полицию.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 18 августа 2021 года около 00:30 в полицию обратилась 33-летняя жительница города Краснограда. По ее словам, она толкнула мужчину, после чего тот упал и умер. 
 
При выезде на место полицейские обнаружили на теле мужчины ножевые ранения. 
 
Выяснилось, что накануне вечером между любовниками возникла ссора во время застолья, в ходе которой пассия  несколько раз ударила 44-летнего мужчину кухонным ножом в грудь. От полученных травм он скончался. 
 
По данному факту следователями Красноградского райотдела полиции открыто уголовное дело ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) уголовного кодекса Украины. 
 
Женщине светит тюремный срок от 7 до 15 лет. Вещественные доказательства изъяты. Досудебное расследование продолжается. 
 
 
 
 
 
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