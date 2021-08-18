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18.08.2021  17:39   

В университете им. В.Н. Каразина в Харькове можно получить дозу Pfizer

Центр массовой вакцинации от COVID-19 открылся в университете им. В.Н. Каразина.

Pfizer в Харькове можно вколоть в университете Каразина.
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина. 
 
Отмечается, что свою работу центр начал 18 августа. В пункте вакцинации будут работать две бригады, которые смогут обслужить от 200 до 600 человек в день.
 
На данный момент там используют вакцину Pfizer. Однако ее может получить лишь та категория граждан, которые уже вколола первую дозу данной вакцины. Coronavac же получат те, кто приходит на вакцинацию впервые.
 
Желающим получить соответствующую дозу вакцины необходимо взять с собой паспорт, заполнить анкету и дождаться живой очереди. 
 
Центр работает с 9.00 до 17.00 по адресу площадь Свободы, 6,  1 этаж северного корпуса университета.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал о нехватке медицинских бригад для вакцинации.
 
Источник:   Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина
 Тэги:  харьков, вакцинация
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