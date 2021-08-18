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18.08.2021  17:23   

В Харькове готовы принять беженцев из Афганистана

Об этом в Харькове заявила, в частности, Ассоциация афганских граждан.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на 24 канал, по словам президента Ассоциация афганских граждан Хафиза Дарбари, люди в Афганистане в панике. Они очень боятся за свою жизнь и пытаются любым способом покинуть территорию государства.
 
Это связано с тем, что "правил игры нет, - заметил Дарбари. - "талибы – это жестокие люди, которые захватили власть. В то же время граждане Афганистана не хотят принимать их правила."
 
Переселенцы создали в Харькове городскую Ассоциацию афганских граждан 25 лет назад, во время очередного конфликта в Афганистане и очередной волны миграции.
 
Сейчас в ассоциации несколько сотен участников. Ежедневно они обзванивают родственников, оставшихся в Афганистане. Нынешнюю ситуацию в стране описывают как крайне тяжелую, поэтому готовы разместить беженцев у себя и помочь начать жизнь в Украине.
 
Из-за наступления талибов жители Афганистана попросили в Украине статус беженца. С другой стороны, стремительно начало расти количество украинцев, которые хотят покинуть захваченное государство. Тогда пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что эвакуация начнется, как только будет безопасно.
 
Известно, что в Киев эвакуировали известного афганского режиссера, первого председателя афганской киноорганизации, первую и единственную женщину в Афганистане, получившую научную степень доктора кино и конопроизводства, Сахру Карими.  
 
Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Украина контактирует со своими гражданами, прямой угрозы, по его словам их жизни нет, а самой большой проблемой является добраться до аэропорта Афганистана. В городе есть много блокпостов.
 
 
Источник:   24 канал
 Тэги:  беженцы, афганистан, харьков
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