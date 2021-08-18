18.08.2021 16:17

Смертельное ДТП: под Харьковом машина с семьей врезалась в прицеп КамАЗа (фото)

Полиция открыла уголовное дело об аварии под Харьковом.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, трагедия разыгралась вечером 17 августа 2021 года на 587 км. автодороги "Киев-Харьков-Должанский" возле села Вишневая Изюмского района. По предварительной информации, Opel с семьей из Лозовского района, за рулем которого сидел 29-летний водитель, ехал, двигаясь со стороны Харькова к Изюму.

Мужчина не придерживался безопасной дистанции и в 21:05 столкнулся с прицепом автомобиля КамАЗ, двигавшимся впереди в попутном направлении. Водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Его жена и двое малолетних детей 7 лет и 10 месяцев получили травмы средней степени тяжести и были доставлены в одну из харьковских больниц.

По данному факту следственным отделом внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, ранее мы писали о том, что маршрутный автобус влетел в прицеп грузовика.