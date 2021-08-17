17.08.2021 17:23 Дмитрий Колоней

Студенческая столица. Как выглядит Харьковский Национальный университет имени Каразина (фото, видео)

Харьковский национальный университет - один из старейших в Украине и Восточной Европе.



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Один из старейших в Восточной Украине и Европе Харьковский национальный университет, основанный в ноябре 1804 года, был открыт в январе 1805 года. Инициатором его создания стал выдающийся просветитель В. Н. Каразин.

Вуз дал мощнейший импульс превращению Харькова в крупный научный и культурный центр, образовательную столицу Украины, по праву занимает высшие ступени всеукраинских рейтингов среди классических университетов и хорошо известен далеко за пределами Украины.

История ХНУ имени В.Н. Каразина связана с именами таких выдающих всемирно известных ученых, научных работников и просветителей, как П. П. Гулак-Артемовский, А. М. Ляпунов, Н. И. Костомаров, Н. П. Барабашев, Н. Н. Бекетов, Д. И. Багалей, А. Н. Краснов, М. В. Остроградский, В. А. Стеклов, А. А. Потебня, А. В. Погорелов и многие другие. Харьковский университет — единственный в Украине, где учились и работали три лауреата Нобелевской премии — биолог И. Мечников, экономист С. Кузнец, физик Л. Ландау.

Почетными членами и почетными докторами университета в разные времена были избраны выдающиеся деятели науки и культуры разных стран: И. В. Гете и А. Гумбольдт, Иван Франко и Лев Толстой, П. П. Семенов-Тян-Шанский, М. С. Грушевский и другие.

За годы существования университет закончили свыше 130 тысяч человек. Около 60 выпускников университета стали действительными членами и член-корреспондентами Национальной Академии наук Украины.

Университет стоял у истоков всего высшего образования Харьковщины. От него происходят Харьковские Национальные юридическая, фармацевтическая, зооветеринарная академии, медицинский, экономический и педагогический университеты, и другие высшие учебные заведения.

Сегодня университет имеет 21 факультет, подготавливающие специалистов по 185 образовательным программам, охватывая весь спектр современного классического университетского образования.

В университете работает 20 академиков и член-корреспондент НАН и отраслевых академий Украины и 50 лауреатов Государственной премии. Активно действует свыше 20 всемирно известных научных школ, работает 11 специализированных советов по защите докторских диссертаций и 5 по защите кандидатских диссертаций. Ежегодно учеными университета публикуется около 60-65 монографий,

Напомним, ранее мы писали о Харьковском историческом музее