17.08.2021 16:52

В Харькове пройдет фотовыставка городов Украины за 100 лет

Выставка фотографий откроется в Харькове 19 августа 2021 года.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, в четверг в Харкове откроется выставка фотографий Харькова и шести других городов Украины за более чем столетний период.

Экспозиция будет представлена в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького возле колеса обозрения. Откроется она 19 августа 2021 года в 12:00

Как сообщили организаторы, выставка приурочена к 30-летию независимости Украины. В экспозицию войдут десятки снимков Львова, Киева, Днепра, Каменец-Подольского, Одессы, Полтавы и Харькова.

Ранее они были опубликованы в книге «Украина. Города и годы». Самые старые фотоснимки датируются 1900-ми годами. Погрузившись в прошлое с помощью фотографий, гости выставки смогут узнать историю каждого города и его особенности.

По словам куратора выставки, депутата горсовета Габриела Михайлова, эта экспозиция не похожа на все остальные, которые выставляли в предыдущие годы.

«Если раньше мы показывали в основном Харьков - в военное время, его прошлое и настоящее, то в этот раз на выставке будут фотографии семи городов Украины. Это снимки разных периодов времени этих городов, начиная с начала ХХ века и заканчивая 2020 годом», - рассказал Габриел Михайлов.

Напомним, ранее мы писали о выставке современного украинского искусства.