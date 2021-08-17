Главная Новости Харькова Культура и Туризм В Харькове пройдет фотовыставка городов Украины за 100 лет
17.08.2021  16:52   

В Харькове пройдет фотовыставка городов Украины за 100 лет

Выставка фотографий откроется в Харькове 19 августа 2021 года.


РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, в четверг в Харкове откроется выставка фотографий Харькова и шести других городов Украины за более чем столетний период.
 
Экспозиция будет представлена в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького возле колеса обозрения. Откроется она 19 августа 2021 года в 12:00
 
Как сообщили организаторы, выставка приурочена к 30-летию независимости Украины. В экспозицию войдут десятки снимков Львова, Киева, Днепра, Каменец-Подольского, Одессы, Полтавы и Харькова.
 
Ранее они были опубликованы в книге «Украина. Города и годы». Самые старые фотоснимки датируются 1900-ми годами. Погрузившись в прошлое с помощью фотографий, гости выставки смогут узнать историю каждого города и его особенности. 
 
По словам куратора выставки, депутата горсовета Габриела Михайлова, эта экспозиция не похожа на все остальные, которые выставляли в предыдущие годы.
 
«Если раньше мы показывали в основном Харьков - в военное время, его прошлое и настоящее, то в этот раз на выставке будут фотографии семи городов Украины. Это снимки разных периодов времени этих городов, начиная с начала ХХ века и заканчивая 2020 годом», - рассказал Габриел Михайлов. 
 
Напомним, ранее мы писали о выставке современного украинского искусства.
Тэги:  фотовыставка, парк горького, харьков, украина, львов, киев, днепр, каменец-подольский, одесса, полтава
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.05 Культура и Туризм В Харькове открылась фотовыставка «Удивительная Украина: туристическая страна» 07.09 Культура и Туризм У Харкові проходить фотовиставка про подорожі по Ісландії 07.11 Общество В оперном открылась фотовыставка участников проекта «Харьков - город талантов» (ФОТО)  
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 