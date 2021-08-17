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17.08.2021  16:24   Евгений Клочко

Улица Сумская в Харькове станет пешеходной

По ул. Сумской, на участке от пл. Конституции до пр. Независимости, временно запретят движение транспорта и разместят праздничные локации.

 
Об этом корреспонденту РЕДПОСТ 17 августа на аппаратном совещании сообщил руководитель города Игорь Терехов. 
 
Он предложил закрыть движение транспорта во время празднования Дня города на улице Сумской на участке от площади Конституции до пр. Независимости. Улица будет свободной для пешеходов. Там будут также оснащены праздничные локации.
 
Кроме того, он поручил ко Дню города привести в порядок места разрытий, завершить очистки памятников, установить биотуалеты в зонах отдыха, где планируется проведение массовых мероприятий, а также вымыть входы в станции метро.
 
Игорь Терехов отметил, что ко Дню города Харьков должен выглядеть безупречно.
 
Напомним, Автобусы, маршруты которых обычно проходят по этому участку - №20е и №119е, — изменят свою схему движения. Они будут следовать от улицы Сумской до проспекта Независимости, далее — по улице Тринклера до площади Свободы, на проспект Науки и дальше по привычному маршруту.
Тэги:  харьков
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