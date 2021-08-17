17.08.2021 15:59

Что делать, если упал на рельсы харьковского метро: пошаговая инструкция действий

Сегодня РЕДПОСТ расскажет о том, что может спасти вам жизнь. Речь пойдёт о выживании в метро.

Начнет издалека. На чём двигаются составы метрополитена? Правильно, на электротяге. Это просто и известно почти всем.

А откуда же они берут электричество? Вот тут версии у обывателя расходятся. Рассказываю как на самом деле: поезд катится по двум обычным ходовым рельсам, а сбоку от поезда (в нашем случае слева) идёт третий - контактный рельс. Обычно мы его не видим — потому что он расположен под платформой. (см. фото ниже, он закрыт кожухом, обычно жёлтого цвета опасности).

Именно из контактного рельса поезд берёт электричество при помощи токоприёмника. Напряжение у этого рельса 825 вольт, а силу тока он даёт такую, что многотонный состав метрополитена развивает немалую скорость.

Само расположение контактного рельса и токоприемников подвижного состава именно с левой стороны обуславливается нормами строительства метрополитена и технологическими особенностями. А ещё, если человек летит с края платформы, то он никак не сможет коснуться контактного рельса (разве что специально, ну или если очень повезёт).

В общем, приближаться к этому рельсу СМЕРТЕЛЬНО опасно. Несмотря на то что он закрыт кожухом — вставать на него категорически ЗАПРЕЩЕНО.

Именно поэтому если ты свалился с платформы - НИКОГДА не пытайся залезть на платформу обратно там где упал. НИКОГДА не пытайся спрятаться от приближающегося поезда под платформу.

НУ ЧТО ЖЕ ТОГДА ДЕЛАТЬ?

Бежать по направлению движения поезда к началу платформы. Поезд там всё равно остановится, а машинист увидит тебя заранее. Сотрудники метрополитена помогут тебе выбраться. А ещё в конце платформы есть нормальная лестница, по которой спокойно можно выйти с путей, и никуда не карабкаться. Если вдруг не можешь бежать (при падении сломал что-то) или некогда убегать - ложись ничком в выемку между рельсами, головой к поезду, лицом вниз. Крайне желательно успеть скинуть с себя рюкзаки и сумки. В выемке может быть лужа, она может даже вонять — но тут не до брезгливости, выживание важнее. Грохочет поезд знатно, от него идёт поток горячего воздуха и при торможении могут лететь искры. Сосредоточься на положении тела, лежи неподвижно. Обязательно лежи головой к поезду, иначе одежда может задраться потоком воздуха, и зацепиться за что-либо, тогда тебя потащит за одежду.

Если видишь что кто-то упал — обязательно подскажи человеку что делать. Если побежал — отлично, тогда скорее сообщи дежурному по станции: либо через колонну экстренного вызова, либо через любого сотрудника метрополитена. Хоть через уборщика — они обычно все проинструктированы на этот случай. Если человек всё-таки лезет обратно на платформу — ни в коем случае не подавай ему руку: если его ударит током от контактного рельса — тебя ударит вместе с ним. Скинь куртку или штаны — вытягивай за одежду. Но лучше направь его по ходу движения поезда в конец платформы. Это проще и правильнее. В случае аварии или катастрофы в тоннеле и дальше точно не пойдёт — выходи справа по ходу движения поезда. Помни, что контактный рельс расположен слева по ходу движения, и не факт что его сразу же обесточат.