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17.08.2021  15:59   

Что делать, если упал на рельсы харьковского метро: пошаговая инструкция действий

Сегодня РЕДПОСТ расскажет о том, что может спасти вам жизнь. Речь пойдёт о выживании в метро.

 
Начнет издалека. На чём двигаются составы метрополитена? Правильно, на электротяге. Это просто и известно почти всем.
 
А откуда же они берут электричество? Вот тут версии у обывателя расходятся. Рассказываю как на самом деле: поезд катится по двум обычным ходовым рельсам, а сбоку от поезда (в нашем случае слева) идёт третий - контактный рельс. Обычно мы его не видим — потому что он расположен под платформой. (см. фото ниже, он закрыт кожухом, обычно жёлтого цвета опасности).
 
Что делать, если упал на рельсы метро. Пошаговая инструкция действий
 
Именно из контактного рельса поезд берёт электричество при помощи токоприёмника. Напряжение у этого рельса 825 вольт, а силу тока он даёт такую, что многотонный состав метрополитена развивает немалую скорость.
 
Само расположение контактного рельса и токоприемников подвижного состава именно с левой стороны обуславливается нормами строительства метрополитена и технологическими особенностями. А ещё, если человек летит с края платформы, то он никак не сможет коснуться контактного рельса (разве что специально, ну или если очень повезёт).
 
 
В общем, приближаться к этому рельсу СМЕРТЕЛЬНО опасно. Несмотря на то что он закрыт кожухом — вставать на него категорически ЗАПРЕЩЕНО.
 
Именно поэтому если ты свалился с платформы - НИКОГДА не пытайся залезть на платформу обратно там где упал. НИКОГДА не пытайся спрятаться от приближающегося поезда под платформу.
 

НУ ЧТО ЖЕ ТОГДА ДЕЛАТЬ?

  1. Бежать по направлению движения поезда к началу платформы. Поезд там всё равно остановится, а машинист увидит тебя заранее. Сотрудники метрополитена помогут тебе выбраться. А ещё в конце платформы есть нормальная лестница, по которой спокойно можно выйти с путей, и никуда не карабкаться.
  2. Если вдруг не можешь бежать (при падении сломал что-то) или некогда убегать - ложись ничком в выемку между рельсами, головой к поезду, лицом вниз. Крайне желательно успеть скинуть с себя рюкзаки и сумки. В выемке может быть лужа, она может даже вонять — но тут не до брезгливости, выживание важнее. Грохочет поезд знатно, от него идёт поток горячего воздуха и при торможении могут лететь искры. Сосредоточься на положении тела, лежи неподвижно. Обязательно лежи головой к поезду, иначе одежда может задраться потоком воздуха, и зацепиться за что-либо, тогда тебя потащит за одежду.

Что делать, если упал на рельсы метро. Пошаговая инструкция действий

  1. Если видишь что кто-то упал — обязательно подскажи человеку что делать.  Если побежал — отлично, тогда скорее сообщи дежурному по станции: либо через колонну экстренного вызова, либо через любого сотрудника метрополитена.  Хоть через уборщика — они обычно все проинструктированы на этот случай.
  2. Если человек всё-таки лезет обратно на платформу — ни в коем случае не подавай ему руку: если его ударит током от контактного рельса — тебя ударит вместе с ним. Скинь куртку или штаны — вытягивай за одежду. Но лучше направь его по ходу движения поезда в конец платформы. Это проще и правильнее.
  3. В случае аварии или катастрофы в тоннеле и дальше точно не пойдёт — выходи справа по ходу движения поезда. Помни, что контактный рельс расположен слева по ходу движения, и не факт что его сразу же обесточат.
 
Тэги:  харьков, метро
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