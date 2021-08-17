Помогите найти: в Харькове пропала женщина, страдающая потерей памяти (фото)

В Харькове разыскивают 53-летнюю Татьяну Теплову.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове разыскивают Татьяну Теплову.
53-летняя женщина, страдающая потерей памяти, ушла 17 августа 2021 года около 6:30 из своего дома в Харькове по Чугуевской улице (в районе супермаркета Таврия В) и пропала.
Предположительно харьковчанка была одета в синюю футболу, серо-белую юбку,
Особые приметы: на левой руке шрам выше локтя.
Напомним, ранее мы писали о пропавшей в лесу 86-летней старушке, проведшей без воды и пищи трое суток.
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Пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности). Увы, звезды будут склонять к хаосу и в мыслях, и делах, и в общении.
Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
Сегодня, 17 августа, отмечается День секонд-хенда.
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