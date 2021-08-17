17.08.2021 15:43

Помогите найти: в Харькове пропала женщина, страдающая потерей памяти (фото)

В Харькове разыскивают 53-летнюю Татьяну Теплову.



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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове разыскивают Татьяну Теплову.

53-летняя женщина, страдающая потерей памяти, ушла 17 августа 2021 года около 6:30 из своего дома в Харькове по Чугуевской улице (в районе супермаркета Таврия В) и пропала.

Предположительно харьковчанка была одета в синюю футболу, серо-белую юбку,

Особые приметы: на левой руке шрам выше локтя.

Напомним, ранее мы писали о пропавшей в лесу 86-летней старушке, проведшей без воды и пищи трое суток.