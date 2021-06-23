23.06.2021 22:09

Трое суток без воды и пищи провела 86-летняя женщина в лесу

Поисковая операция длилась почти 3 суток. Все это время пожилая женщина находилась в лесу без воды и пищи.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции. По словам правоохранителей, 20 июня к ним обратился мужчина и сообщил, что пропала его 86-летняя мать.

К поискам пожилой жительницы поселка Пятигорское было поднят весь личный состав подразделения полиции. Позже к поискам также присоединился отряд добровольцев «Милена», а также военнослужащие и местные жители.

Поиски продолжались и днем и ночью. Вскоре бабушку нашли. Женщина была очень уставшая и изможденная. Врачи немедленно оказали ей медицинскую помощь и отправили в медицинское учреждение.

Напомним, под Харьковом пропала беременная женщина. С 10 июня разыскивают 32-летнюю Анну Чекмареву.