23.06.2021 22:09
Трое суток без воды и пищи провела 86-летняя женщина в лесу
Поисковая операция длилась почти 3 суток. Все это время пожилая женщина находилась в лесу без воды и пищи.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции. По словам правоохранителей, 20 июня к ним обратился мужчина и сообщил, что пропала его 86-летняя мать.
К поискам пожилой жительницы поселка Пятигорское было поднят весь личный состав подразделения полиции. Позже к поискам также присоединился отряд добровольцев «Милена», а также военнослужащие и местные жители.
Поиски продолжались и днем и ночью. Вскоре бабушку нашли. Женщина была очень уставшая и изможденная. Врачи немедленно оказали ей медицинскую помощь и отправили в медицинское учреждение.
Напомним, под Харьковом пропала
беременная женщина. С 10 июня разыскивают 32-летнюю Анну Чекмареву.
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