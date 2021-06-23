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23.06.2021  22:09   

Трое суток без воды и пищи провела 86-летняя женщина в лесу

Поисковая операция длилась почти 3 суток. Все это время пожилая женщина находилась в лесу без воды и пищи.

Три дня без воды и пищи. Сотни людей искали 86-летнюю женщину. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции. По словам правоохранителей, 20 июня к ним обратился мужчина и сообщил, что пропала его 86-летняя мать.
 
К поискам пожилой жительницы поселка Пятигорское было поднят весь личный состав подразделения полиции. Позже к поискам также присоединился отряд добровольцев «Милена», а также военнослужащие и местные жители.
 
Три дня без воды и пищи. Сотни людей искали 86-летнюю женщину. Новости Харькова
 
Поиски продолжались и днем и ночью. Вскоре бабушку нашли. Женщина была очень уставшая и изможденная. Врачи немедленно оказали ей медицинскую помощь и отправили в медицинское учреждение.
 
Напомним, под Харьковом пропала беременная женщина. С 10 июня разыскивают 32-летнюю Анну Чекмареву.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  харьков, поиск
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