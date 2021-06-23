В Основянском районе открыли современную зону отдыха (ФОТО)

На улице Самолетной, 11, в Основянском районе, 23 июня открыли современную локацию для отдыха.
Там построили детские площадки с качелями, песочницей, канатной пирамидой, игровым мини-комплексом, в том числе для детей с особыми физическими потребностями. Также на этой территории были размещены площадки для занятий различными видами спорта, установлены лавки, урны, организована площадка для выгула собак.
В празднике принял участие исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, который ранее уже встречался с местными жителями.
«После той встречи мало кто верил, что здесь появится такая локация. Тем не менее сегодня у местных жителей праздник! Здесь многое было сделано: построены поля для мини-футбола, волейбола, баскетбола, установлены тренажеры, и есть место, где можно просто отдохнуть. Мне нравится, что такие локации появляются в городе Харькове. Это пример того, как можно эффективно использовать междомовое пространство», - отметил Игорь Терехов.
Напомним, что до конца года в Харькове планируется построить около 40 таких локаций.
И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить. Прийти к компромиссу сегодня будет легче обычного.
В Харькове сохранится жаркая (под 40 градусов тепла) и сухая погода.
Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.
влажность:
давление:
ветер: