23.06.2021 20:38
Велоспорт. Харьковчане - чемпионы и призеры первенства Украины
Спортсмены Харькова везут домой 9 медалей национального чемпионата по маунтинбайку.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Харьков спортивный, в Кропивницком прошла очередная серия национальных состязаний по маунтинбайку.
Победители и призеры определялись в индивидуальной гонке на время, этапе чемпионата страны по велосипедному шорт-треку, а также этапах чемпионата и Кубка страны в олимпийском кросс-кантри.
Первостолитчне спорсмены завоевали общими усилиями 2 золотые, 5 серебряных и 2 бронзовые медали. Всего за награды сражались 155 спортсменов из пятнадцати команд.
На пьедестал в сборной Харькова поднялись:
Командный ЧУ в индивидуальной гонке на время:
Юниоры:
1 место - сборная Харьковской области (Артур Константинов, Илья Рыбин, Роман Крышевский, Владислав Макаров).
Юниорки:
2 место - сборная Харьковской области (Карина Гейда, Татьяна Черкашина, Алиса Васильева, Юлия Дворецкая).
Младшие юноши:
3 место Роман Циркунов в составе объединенной сборной МИКС-1.
ЧУ, Кросс-кантри (4-й этап):
Юниоры, 25 км:
1 место - Артур Константинов.
Юниорки, 20 км:
2 место - Карина Гейда.
Девушки, 15 км:
2 место - Татьяна Черкашина.
Мл. юноши, 10 км:
2 место - Роман Циркунов.
ЧУ, Шорт-трек (2-й этап):
Юниоры, 8.4 км:
2 место - Илья Рыбин.
Юниорки, 7.2 км:
3 место- Карина Гейда.
Готовили харьковских спортсменов к этим соревнованиям тренеры Александр Авдеев, Сергей Трофимов, Роман Коробов, Александр Московченко, Андрей Дубинин, Евгений Гомон, Игорь Гримайло, Валентина Погорелая, Зинаида Дудник и Иван Дрозд.
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