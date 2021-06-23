23.06.2021 20:38

Велоспорт. Харьковчане - чемпионы и призеры первенства Украины

Спортсмены Харькова везут домой 9 медалей национального чемпионата по маунтинбайку.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Харьков спортивный, в Кропивницком прошла очередная серия национальных состязаний по маунтинбайку.

Победители и призеры определялись в индивидуальной гонке на время, этапе чемпионата страны по велосипедному шорт-треку, а также этапах чемпионата и Кубка страны в олимпийском кросс-кантри.

Первостолитчне спорсмены завоевали общими усилиями 2 золотые, 5 серебряных и 2 бронзовые медали. Всего за награды сражались 155 спортсменов из пятнадцати команд.

На пьедестал в сборной Харькова поднялись:

Командный ЧУ в индивидуальной гонке на время:

Юниоры:

1 место - сборная Харьковской области (Артур Константинов, Илья Рыбин, Роман Крышевский, Владислав Макаров).

Юниорки:

2 место - сборная Харьковской области (Карина Гейда, Татьяна Черкашина, Алиса Васильева, Юлия Дворецкая).

Младшие юноши:

3 место Роман Циркунов в составе объединенной сборной МИКС-1.

ЧУ, Кросс-кантри (4-й этап):

Юниоры, 25 км:

1 место - Артур Константинов.

Юниорки, 20 км:

2 место - Карина Гейда.

Девушки, 15 км:

2 место - Татьяна Черкашина.

Мл. юноши, 10 км:

2 место - Роман Циркунов.

ЧУ, Шорт-трек (2-й этап):

Юниоры, 8.4 км:

2 место - Илья Рыбин.

Юниорки, 7.2 км:

3 место- Карина Гейда.

Готовили харьковских спортсменов к этим соревнованиям тренеры Александр Авдеев, Сергей Трофимов, Роман Коробов, Александр Московченко, Андрей Дубинин, Евгений Гомон, Игорь Гримайло, Валентина Погорелая, Зинаида Дудник и Иван Дрозд.