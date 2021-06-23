ДТП в Харькове: Две аварии на Ландау из-за хмельного типа (ВИДЕО)

Об авариях в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на Московском проспекте - два ДТП.
Как информирую очевидцы, обе аварии спровоцировал пьяный тип на дороге.
Подробностей пока нет, но патрульные уже на месте.
Напомним, что ранее мы писали о сбитой девушке-пешеходе на Бавари и об аварии на проспекте Ландау, в которой мог быть сбит человек.
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И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить. Прийти к компромиссу сегодня будет легче обычного.
В Харькове сохранится жаркая (под 40 градусов тепла) и сухая погода.
Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.
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