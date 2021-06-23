ДТП в Харькове: На Баварии сбили девушку-пешехода (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - ДТП.
По сообщению очевидцев, на Баварии сбили девушку пешехода.
Девушка жива, но, судя по видео, сильно пострадала.
Подробностей пока нет.
В Харькове пьяный тип спровоцировал две аварии на Ландау.
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И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить. Прийти к компромиссу сегодня будет легче обычного.
В Харькове сохранится жаркая (под 40 градусов тепла) и сухая погода.
Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.
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