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23.06.2021  19:42   

ДТП в Харькове: На Баварии сбили девушку-пешехода (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - ДТП.

По сообщению очевидцев, на Баварии сбили девушку пешехода.

Девушка жива, но, судя по видео, сильно пострадала.

Подробностей пока нет.

В Харькове пьяный тип спровоцировал две аварии на Ландау.

Тэги:  дтп, аварии, харьков
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