23.06.2021 14:48

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 24 июня

Синоптики говорят, что температура вырастет еще на пару градусов. Облачная погода частично скрадет зной.





Вследствие поступления воздуха с территории Западного Казахстана и Прикаспийской низменности, среднесуточные температуры ожидаются выше нормы на 6-9 градусов, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23°...+28°C (ощущается как +25°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +32°...+34°C (ощущается как +33°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +32°...+27°C (ощущается как +33°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Ожидается благоприятная космическая погода. Незначительные геомагнитные колебания не приведут к возникновению магнитных бурь. Поэтому метеозависимым людям не о чем беспокоиться.



Народные приметы. Солнечную погоду 24 июня предсказывал туман, который утром стелется по воде, и мокрица, которая остается раскрытой весь день.



Наши предки заметили, если во время восхода солнца стоит духота, то хорошей погоды не ждать.



Дождь предвещала чистая вода в водоемах и сильный запах травы и жимолости утром.