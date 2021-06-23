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23.06.2021  14:48   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 24 июня

Синоптики говорят, что температура вырастет еще на пару градусов. Облачная погода частично скрадет зной.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 24 июня

Вследствие поступления воздуха с территории Западного Казахстана и Прикаспийской низменности, среднесуточные температуры ожидаются выше нормы на 6-9 градусов, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23°...+28°C (ощущается как +25°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +32°...+34°C (ощущается как +33°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +32°...+27°C (ощущается как +33°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Ожидается благоприятная космическая погода. Незначительные геомагнитные колебания не приведут к возникновению магнитных бурь. Поэтому метеозависимым людям не о чем беспокоиться.

Народные приметы. Солнечную погоду 24 июня предсказывал туман, который утром стелется по воде, и мокрица, которая остается раскрытой весь день.

Наши предки заметили, если во время восхода солнца стоит духота, то хорошей погоды не ждать.

Дождь предвещала чистая вода в водоемах и сильный запах травы и жимолости утром.

Тэги:  погода в харькове, харьков
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