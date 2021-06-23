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23.06.2021  11:36   

Под Харьковом пропала беременная женщина (ФОТО)

В Харькове и области с 10 июня разыскивают 32-летнюю Анну Чекмареву.


ПСО Милена

32-летняя Анна Чекмарева, жительница села Полковая Никитовка Богодуховского района 10 июня около двух часов дня направлялась в сторону автодороги от села Полковая Никитовка до села Козиевка Краснокутского района и с того момента ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».

Приметы: рост 150-155 см, худощавого телосложения, глаза карие, русые короткие волосы.

Особые приметы: беременность 5-7 месяцев.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Анны Чекмаревой или вы ее где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».

Напомним, в Харькове продолжаются поиски 80-летнего Александра Александровича Белозерова, который 19 мая вышел из дома по адресу по улице Шатиловская (ст. м. «Научная») и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

В Харькове и области с 10 июня разыскивают 32-летнюю Анну Чекмареву

 

Источник:   ПСО Милена
 Тэги:  пропал без вести, харьков
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