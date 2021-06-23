23.06.2021 12:33

Отключения электроэнергии 24 июня: кто из харьковчан будет сидеть без света

АО «Харьковоблэнерго» опубликовала график отключения электроэнергии в районах города на 24 июня



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Где будут проводиться плановые отключения электроэнергии в четверг, 24 июня, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу АО «Харьковоблэнерго».



Неудобства связаны с плановыми капитальными ремонтами воздушных линий электропередач.



Потребители будут отключаться в дневное время суток по графику:



Южный район электросетей

(9.00-17.00)

Проезд 4-й Зерновой: 1; 3;

Проспект Гагарина: 181; 183А;

Проспект Героев Сталинграда: 10; 12; 6; 6А; 6/1; 6/13; 6/15; 6/16; 6/17; 6/18; 6/21; 6/22; 6/23; 6/24; 6/6; 6/7; 6/8; 6/9; 8/1; 8/2; 8/3; 8/4; 8/5; 8/6; 8/7; 8/8;

Проспект Героев Сталинграда: 146; 146А; 146Б; 146В; 146Г; 148; 148А; 148Б; 148В; 152;

Переулок Забайкальский: 1; 10; 11; 11А; 12; 13; 13А; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 23А; 24; 26; 28; 3; 4; 5; 6; 7; 7А; 8А; 9;

Улица Ньютона: 10А; 14; 48; 5А; 135А;

Улица Фонвизина: 10; 12; 16; 16А;

Переулок Школьный.



Северный район электросетей

(9.00-17.00)

Улица Отакара Яроша: 15; 18; 18А; 18Б; 18Г;

Салтовский район электросетей

(8.00-17.00)

Улица Гвардейцев-Широнинцев: 33;

Улица Академика Павлова: 120А;

Улица Дидро: 2;

Улица Ивана Зарудного: 3Б;

Улица Изюмская: 7,

Улица Магаданская: 9/52;

Улица Парашутистов: 8;

Улица Планетная: 7,

Улица Сахалинская: 10А; 12А; 13;

Улица Якутская: 1, 1А; 10, 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 22А; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 3, 30; 32; 34; 35; 36; 37; 38; 4, 40, 41А; 42; 43; 44; 45; 46; 47/11; 48; 5, 50; 52; 54; 54А; 56; 58; 6; 60; 64; 7, 70; 76; 8; 82; 84; 9;

Восточный район электросетей

(9.00-17.00)

Проспект Петра Григоренко: 2; 2Б;

Въезд Луи Пастера 2-й: 45/18; 47; 49; 51/213;

Улица Волочаевская: 17/24; 19/25; 7;

Улица Гурьевская: 42/293; 43/291;

Улица Луи Пастера:1; 10; 101/86; 103; 105; 107; 109; 11; 111; 113; 115; 117; 119; 119А; 12; 121/8; 123; 125; 127; 129; 13; 131; 133; 135; 135/2; 137; 139; 141/15; 143; 145; 149; 15; 151/8; 153; 155; 157; 159; 161; 163; 165; 165А; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 236; 238; 24; 242; 244; 244/2; 246; 246/2; 247; 248; 248/1; 25; 250; 251; 252; 253; 254; 254/2; 255; 256; 257; 258; 259; 259Б; 261; 262А; 262Б; 263; 264; 265; 267; 26/88; 27; 273; 275; 276; 277; 278; 279; 28; 281; 282; 283; 284; 285; 286; 287; 288; 28/89; 289; 29; 290/53; 291; 293; 294; 295; 296; 297; 298; 299; 3; 300/1; 302; 304; 305; 306; 307; 309; 31; 311; 313; 315; 317; 319; 321; 323; 325; 327; 329; 33; 331; 333; 335; 337; 339; 34; 341; 343; 345; 347; 349; 35; 351/46; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 47; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60/2; 61; 62; 63; 65; 66/1; 67; 68; 69; 7; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76/10; 77; 78А; 78/7; 79; 8А; 80; 81/8; 82; 84; 85; 86; 87; 89; 89А; 9; 91; 93; 95; 97; 99;

Улица Михаила Водяного: 1; 1А; 10; 100; 101; 102; 103; 104; 106; 108; 109; 11; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 12; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 126А; 127; 128; 129; 13; 130/2; 131; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 14; 140; 140А; 141; 142; 142А; 142Б; 143; 144; 145; 146; 146А; 147; 148; 149; 15; 150; 151; 152; 153; 155; 157; 159; 16; 163; 165; 167; 169; 17; 171; 173; 175; 177; 179; 18; 181; 183; 185; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47/34; 48А; 49; 5; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 68Е; 69; 7; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 79; 8; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 9; 90; 90А; 91; 92; 93; 94/80; 95; 96/81; 97; 98; 99;

Улица Молодежная: 1; 10; 100; 100/84; 101; 102/85; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 11; 110; 110А; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 117А; 118; 119/4; 12; 12А; 120; 121А; 122; 123; 123А; 124/6; 125; 126; 127; 128; 13; 130; 132; 132/6; 133; 134; 135; 136; 137; 137/1; 138; 139; 139/3; 14; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 15; 150/2; 151; 152/1; 153; 154; 155; 156; 156/2; 157; 158; 159; 16; 160; 161; 162; 163; 17; 18; 19; 2; 20; 208; 21; 210; 212; 213; 214А; 215; 216; 217; 218; 22; 220; 222; 224; 23; 239; 24; 241; 245; 247; 248; 249; 250; 252; 254; 256; 258; 26; 260; 262; 263; 264; 265; 266; 267; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 275А; 276; 277; 278; 279; 28; 280; 281; 282; 283; 284/42; 285/26; 286; 287; 288; 289; 29; 290; 292; 294; 295; 296; 297; 298; 299; 3; 30; 300; 301; 302; 303; 304; 304/1; 305; 306; 308; 31; 310; 312; 314; 316; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 67А; 68; 69; 7; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79/14; 80; 81/3; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88А; 89; 9; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 95А/86; 96; 97/83; 98; 99;

Улица Неманская: 23;

Улица Пирогова: 1; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 27А; 29; 3; 31; 31А; 33; 35; 37; 39; 4; 41; 43; 45; 45А; 47; 49; 5; 7; 9;

Улица Плиточная: 101; 99;

Улица Полиграфическая: 10; 11; 12; 13; 14; 14А; 15; 16; 17; 18; 19; 19А; 20; 21; 21А; 22; 23; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 37А; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 5; 5А; 7;

Улица Франтишка Крала: 10; 100; 102; 104; 106; 108; 110; 112; 114; 116; 118; 12; 120; 122; 124; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 14; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 155; 157; 16/32; 18; 2; 2А; 2Б; 2В; 2Г; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 38А; 4; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 6; 60; 62; 64; 66; 68; 70; 72; 74/2; 76; 78; 8; 80; 82; 84; 86; 88; 90; 92; 94; 96; 98;

Улица ХТЗ:12; 12А; 13/1; 13/2; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27А; 28; 30; 30А; 30/1; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 37А; 38; 39; 40; 41; 43; 50; 52; 54; 56; 58; 60; 62; 64; 66;

Переулок ХТЗ: 2; 4;

Улица Северина Потоцкого;

Проспект Индустриальный;



Холодногорский район электросетей

(10.30-15.30)

Въезд Верхнегиевский: 2; 3; 5;

Въезд Нижнегиевский 2-й: 10; 2; 4; 5; 6А; 7; 9;

Улица Верхнегиевская: 1; 1А; 10; 100; 101; 102А; 103; 103А; 104; 105; 105А; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 12; 120; 121; 121А; 122; 123А; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 13; 130; 131; 132; 133; 133А; 134; 136; 138; 138А; 14; 140; 142; 144; 146; 148; 148А; 15; 150; 152; 154; 156; 156А; 158; 16; 162; 164; 166; 168; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 28А/30; 29; 3; 30; 32; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 48/2; 5; 5А; 51; 51А; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 6А; 60; 61/59; 62; 63; 63А; 64; 65; 66; 66А; 67; 68; 69; 7; 70; 70А; 71; 72; 74; 74А; 75; 76; 76А; 77; 78; 79; 8; 8А; 80; 81; 82; 82А; 83; 84; 85; 86; 87; 87А; 88; 89; 89А; 89Б; 9; 90; 91; 92; 92А; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 99/23;

Улица Кандаурова: 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30А; 31; 32; 33; 34А; 34Б; 34В; 35; 35А; 36; 37; 37А; 38; 39; 39А; 4; 40; 41; 41А; 42; 42А; 42Б; 43; 44Б; 45; 46; 46А; 46Б; 47; 48; 49; 49А; 5; 50; 51; 51А; 52; 53; 54; 54А; 55; 55А; 56; 56А; 57; 58; 59; 59А; 60; 60А; 61; 63; 63А; 65; 65А; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 75А; 76; 77; 77А; 77Б; 78; 81; 81А; 82; 83; 84; 85; 86; 86А; 88; 9; 90; 92; 94; 96;

Улица Нижнегиевская: 1; 10; 100; 100А; 101; 102; 103; 105; 106; 107; 108; 109; 11; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 12; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 129А; 13; 130; 130А; 130Б; 131; 132А; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 14; 140; 140А; 141; 142; 142А; 142Б; 143; 143А; 144; 145; 146; 147; 148; 148А; 149; 15; 150; 151; 152; 153; 154; 154А; 155; 156; 156А; 158; 16; 160; 162; 164; 166; 168; 17; 170; 170А; 172; 174; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24А; 24Б; 25; 26; 27; 28; 28В; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 46; 47А; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 57; 58; 59; 6; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 69; 7; 70; 70А; 71; 71А; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 77А; 78; 79; 8; 80; 80А; 81; 82; 82А; 83; 84; 84А; 84Б; 85; 86; 86А; 86Б; 87; 87А; 87Б; 88А; 9; 90; 90А; 92; 94; 95; 96; 97; 98; 99;

Улица Техническая: 3; 63; 7;

Переулок Варениковский: 1; 1А; 10; 10А; 11; 12; 13; 14; 15; 3; 4; 5; 5А; 6; 6А; 7; 8; 9;

Переулок Коростельский: 3; 4; 5;

Спуск Нижнегиевский 1-й: 3; 4;

Спуск Нижнегиевский 2-й: 3; 4;

Спуск Нижнегиевский 3-й: 22; 29; 30; 31; 35;

Спуск Нижнегиевский 4-й: 11; 44; 5; 6; 7; 8;

Спуск Нижнегиевский 5-й: 12; 3; 6;

Спуск Нижнегиевский 6-й: 3; 4.



Центральный район электросетей

(9.00-17.00)

Улица Багалия: 5;

Улица Гуданова: 4/10;

Улица Максимилиановская: 10; 11; 12; 18; 20; 22; 3; 3А; 4; 5; 6; 6А; 7; 7А; 8; 9;

Улица Пушкинская: 66; 68; 7О; 72; 74; 74А;

Улица Старая Озерянка: 58;

Напомним, 23 июня для проведения ремонтно-восстановительных работ КП «Харьковводоканал».временно прекращена подача холодной воды в домах шести районов Харькова.