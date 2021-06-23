23.06.2021 12:52
В Харькове осудили наркоторговца, который опт превращал в розницу
Суд признал виновным 37-летнего мужчину и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Фото из открытых источников
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры. По данным следствия, злоумышленник покупал оптом "психотропы", фасовал и перепродавал из рук в руки наркозависимым лицам в Индустриальном районе Харькова.
Во время очередной передачи наркотиков наркодилер был задержан правоохранителями. При личном осмотре у него обнаружены и изъяты мобильные телефоны, с помощью которых он общался с покупателями психотропного вещества, и денежные средства, вырученные от продажи наркотиков.
Приговором Орджоникидзевского районного суда г. Харькова от 18.06.2021 мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 307 и ч.1 ст. 309 УК Украины и ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее РЕДПОСТ писал, что житель Николаева прибыл в Харьков для сбыта
психотропных веществ и наркотических средств. Указанный мужчина хранил заранее расфасованные "психотропы" и наркотики, которые в дальнейшем распространял по городу через так называемые «закладки».
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