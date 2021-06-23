Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове осудили наркоторговца, который опт превращал в розницу
23.06.2021  12:52   

В Харькове осудили наркоторговца, который опт превращал в розницу

Суд признал виновным 37-летнего мужчину и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Купи-продай: в Харькове наркодилеру дали 6 лет с конфискацией. Новости Харькова
Фото из открытых источников
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры. По данным следствия, злоумышленник покупал оптом "психотропы", фасовал  и перепродавал из рук в руки наркозависимым лицам в Индустриальном районе Харькова.
 
Во время очередной передачи наркотиков наркодилер был задержан правоохранителями. При  личном осмотре у него обнаружены и изъяты мобильные телефоны, с помощью которых он общался с покупателями психотропного вещества, и денежные средства, вырученные от продажи наркотиков.
 
Приговором Орджоникидзевского районного суда г. Харькова от 18.06.2021 мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 307 и ч.1 ст. 309 УК Украины  и ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
 
Ранее РЕДПОСТ писал, что житель Николаева прибыл в Харьков для сбыта психотропных веществ и наркотических средств. Указанный мужчина хранил заранее расфасованные "психотропы" и наркотики, которые в дальнейшем распространял по городу через так называемые «закладки».
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  харьков, прокуратура, психотропы
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