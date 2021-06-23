Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Тройное ДТП в Харькове: На ХТЗ перевернулся микроавтобус (ВИДЕО, ФОТО)
23.06.2021  13:19   

Тройное ДТП в Харькове: На ХТЗ перевернулся микроавтобус (ВИДЕО, ФОТО)

С места ДТП скорая увезла трех человек.


// Патрульная полиция

Утром 23 июня произошло ДТП на улице Библика, 19, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе Патрульной полиции.

На перекрестке улицы Библика и проспекта Алешина столкнулись легковые автомобили ЗАЗ, Volkswagen Passat и микроавтобус  Volkswagen Transporter.

От удара Transporter перевернулся. В результате аварии пострадали три человека – пассажиры микроавтобуса.

Медики скорой помощи госпитализировали их в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Напомним, утром 19 июня на перекрестке Индустриального проспекта с улицей Библика столкнулись три легковых автомобиля.

ДТП Харьков: на ХТЗ столкнулись три автомобиля. ДТП Харьков: на ХТЗ столкнулись три автомобиля

ДТП Харьков: на ХТЗ столкнулись три автомобиля

ДТП Харьков: на ХТЗ столкнулись три автомобиля

ДТП Харьков: на ХТЗ столкнулись три автомобиля

ДТП Харьков: на ХТЗ столкнулись три автомобиля

ДТП Харьков: на ХТЗ столкнулись три автомобиля

ДТП Харьков: на ХТЗ столкнулись три автомобиля

 

Тэги:  дтп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.06 Криминал и происшествия ДТП перед турбиной: в Харькове столкнулись микроавтобус и легковушка (Обновлено, ВИДЕО) 22.06 Криминал и происшествия Дорожное хулиганство в Харькове: подрезал троллейбус и дебоширил (ВИДЕО) 22.06 Криминал и происшествия ДТП в Харькове: Вылетел с дороги и снес знак - момент аварии (ВИДЕО)
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 