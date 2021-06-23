Тройное ДТП в Харькове: На ХТЗ перевернулся микроавтобус (ВИДЕО, ФОТО)

С места ДТП скорая увезла трех человек.
Утром 23 июня произошло ДТП на улице Библика, 19, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе Патрульной полиции.
На перекрестке улицы Библика и проспекта Алешина столкнулись легковые автомобили ЗАЗ, Volkswagen Passat и микроавтобус Volkswagen Transporter.
От удара Transporter перевернулся. В результате аварии пострадали три человека – пассажиры микроавтобуса.
Медики скорой помощи госпитализировали их в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
Напомним, утром 19 июня на перекрестке Индустриального проспекта с улицей Библика столкнулись три легковых автомобиля.
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