23.06.2021 13:19

Тройное ДТП в Харькове: На ХТЗ перевернулся микроавтобус (ВИДЕО, ФОТО)

С места ДТП скорая увезла трех человек.



// Патрульная полиция

Утром 23 июня произошло ДТП на улице Библика, 19, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе Патрульной полиции.

На перекрестке улицы Библика и проспекта Алешина столкнулись легковые автомобили ЗАЗ, Volkswagen Passat и микроавтобус Volkswagen Transporter.

От удара Transporter перевернулся. В результате аварии пострадали три человека – пассажиры микроавтобуса.

Медики скорой помощи госпитализировали их в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Напомним, утром 19 июня на перекрестке Индустриального проспекта с улицей Библика столкнулись три легковых автомобиля.