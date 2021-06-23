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23.06.2021  13:48   

Лидера организации "НаКипело" и его коллег будут судить за вымогательство у ассенизаторов

Харьковская областная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении членов организованной группы по фактам вымогательства и незаконного обращения с оружием.

Вымогали деньги у ассенизаторов: харьковские активисты "Накипело" пошли под суд. Новости Харькова
 
По данным следствия, в 2020 году мужчина создал группу, в которую вошли два человека. Под видом борьбы за экологическое благополучие региона, злоумышленники вымогали деньги у предпринимателей ассенизаторов на территории Харьковской области. В случае отказа «платить дань» они угрожали физической расправой и уничтожением техники предпринимателей. За месяц вымогатели "зарабатывали" около 20 000 гривен.
 
В отношении двух членов организованной группы в суд направлено обвинительное заключение по факту вымогательства (ч. 4 ст. 189 УК Украины), а в отношении организатора - еще и по факту незаконного обращения с оружием.
 
Досудебное расследование проводили следователи Следственного управления ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Управления стратегических расследований в Харьковской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.
 
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
 
Напомним, деятельность преступной группировки 5 марта разоблачили оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области и следователи областного управления полиции. По словам полицейских, организовал такой «бизнес» Юрий Степанов, лидер общественной организации «Правовое Сообщество «НаКипело». Прикрываясь борьбой с произволом и защитой прав граждан, вместе с другими ее членами обложили «данью» местных предпринимателей.

Источник:   Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры
 Тэги:  прокуратура, харьков, вымогательство
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