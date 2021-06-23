23.06.2021 14:14

Сальмонелла, пневмония и стафилококк: Лабцентр сообщил результаты проверки ресторанов, где отравились люди

Специалисты Областного центра лабораторных исследований обнародовали результаты проверки работников и кухни японского ресторана, где массово отравились посетители.



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Вероятной причиной массового отравления стало употребление некачественных пищевых продуктов (суши), которые были изготовлены и реализованы без соблюдения требований санитарного законодательства, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский областной центр лабораторных исследований.

Специалисты Областного центра лабораторных исследований обнародовали результаты проверки работников и кухни японского ресторана, где массово отравились посетители.

По результатам бактериологического обследования больных у 42-х человек, в том числе двух работников заведения, выделена культура рода сальмонелла, что подтверждает клинические и данные первичного эпидемиологического расследования в пользу бактериальной инфекции. У шести работников из носа выделено патогенный стафилококк.



Также, у одного больного выделена патогенная кишечная палочка, у шести – условно-патогенные возбудители.



В объектах внешней среды и пищевых продуктах обнаружено:

с 3-х проб пищевых продуктов (омлет, сыр мягкий, салат) и 1 смыва отобранных в учреждении ( «разделительная доска») выделена культура рода сальмонелла;

с 5-ти смывов отобранных в заведении выделена клебсиелла пневмония;

с 1-ой пробы пищевого продукта отобранной в учреждении (курятина отварная) выделена клебсиелла пневмония;

с 5-ти проб пищевых продуктов отобранных в домашнем очаге (роллы) выделена культура рода сальмонелла.

Обстоятельства, способствовавшие возникновению вспышки и источник инфекции устанавливаются.



Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.

По информации лабцентра, по состоянию на 23.06.2021 зарегистрировано 89 случаев заболевания, в т.ч. 19 среди детей.



В учреждениях здравоохранения (КНП «Городская клиническая больница №31» ХГС, КНП «Городская детская клиническая больница №19» ХГС, КНП «Городская больница №3» ХГС, КНП «Краснокутская центральная районная больница» Краснокутского поселкового совета, КНП « Волковыск центральная районная больница »Валковского поселкового совета) продолжают лечение 69 больных, 4 - находятся на амбулаторном лечении.



Двое больных, зарегистрированных 22.06.2021 являются жителями г. Луганск, которые 16.06.2021 находились в командировке в г.. Харьков и в ресторане «Якитория» употребляли суши.