Сальмонелла, пневмония и стафилококк: Лабцентр сообщил результаты проверки ресторанов, где отравились люди

Специалисты Областного центра лабораторных исследований обнародовали результаты проверки работников и кухни японского ресторана, где массово отравились посетители.
Вероятной причиной массового отравления стало употребление некачественных пищевых продуктов (суши), которые были изготовлены и реализованы без соблюдения требований санитарного законодательства, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский областной центр лабораторных исследований.
Специалисты Областного центра лабораторных исследований обнародовали результаты проверки работников и кухни японского ресторана, где массово отравились посетители.
По результатам бактериологического обследования больных у 42-х человек, в том числе двух работников заведения, выделена культура рода сальмонелла, что подтверждает клинические и данные первичного эпидемиологического расследования в пользу бактериальной инфекции. У шести работников из носа выделено патогенный стафилококк.
Также, у одного больного выделена патогенная кишечная палочка, у шести – условно-патогенные возбудители.
В объектах внешней среды и пищевых продуктах обнаружено:
Обстоятельства, способствовавшие возникновению вспышки и источник инфекции устанавливаются.
Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.
По информации лабцентра, по состоянию на 23.06.2021 зарегистрировано 89 случаев заболевания, в т.ч. 19 среди детей.
В учреждениях здравоохранения (КНП «Городская клиническая больница №31» ХГС, КНП «Городская детская клиническая больница №19» ХГС, КНП «Городская больница №3» ХГС, КНП «Краснокутская центральная районная больница» Краснокутского поселкового совета, КНП « Волковыск центральная районная больница »Валковского поселкового совета) продолжают лечение 69 больных, 4 - находятся на амбулаторном лечении.
Двое больных, зарегистрированных 22.06.2021 являются жителями г. Луганск, которые 16.06.2021 находились в командировке в г.. Харьков и в ресторане «Якитория» употребляли суши.
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Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.
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