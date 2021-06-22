22.06.2021 12:30

Отравление в Харькове: часть госпитализированных готовят к выписке

Часть харьковчан, которых госпитализировали с отравлением в первые сутки после посещения ресторанов японской кухни, врачи готовят к выписке.

Из 78 пациентов, которые госпитализированы в больницы Харькова после отравления в ресторанах японской кухни, часть готовят к выписке, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заместителя Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

На сегодняшнем рабочем совещании в городском совете вице-мэр напомнила, что людей, которые отравились после посещения ресторанов, госпитализировали в три харьковских больницы, а также в больницу города Валки.



По ее словам, в Городской детской клинической больнице №19 находятся 16 детей и две мамы, которые чувствуют себя уже лучше, и завтра врачи будут решать, кого из них можно выписать.

В Городской клинической больнице №31 проходят лечение 40 пациентов с отравлением, девять из которых идут на выписку.

Восемь человек, которые обратились за медицинской помощью на день позже остальных, лечат в городской больнице №3. Они пока останутся в медучреждении. Еще 14 взрослых получают необходимую медицинскую помощь в Валках.



Также Светлана Горбунова-Рубан отметила, что собственники сети ресторанов, где отравились люди, оказывают материальную помощь на лечение.



«Я напрямую контактирую с директором «Якитории». За эти дни они оказали помощь лечебным учреждениям, где находятся больные, на сумму 150 тыс. грн. Это на физрастворы и все необходимое», - сообщила заместитель городского головы.