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18.06.2021  14:07   

Ситуация с массовым отравлением в Харькове под контролем Игоря Терехова

Руководитель города заявил, что Госпотребслужба должна не отлынивать от работы, а при поддержке городский властей провести проверку всех предприятий общественного питания.


// РЕДПОСТ

После отравления в харьковских ресторанах японской кухни городские власти подключились к проверке всех предприятий общественного питания. Об этом собщает РЕДПОСТ со ссылкой на исполняющего обязанности Харьковского городского головы Игоря Терехова.

«У нас нет полномочий влиять на санэпидемстанцию, но в рамках полномочий города я уже дал задание провести тотальные проверки всего института общественного питания в Харькове, – сказал Игорь Терехов. – Сейчас лето, жара. Особенное внимание должно быть приковано к скоропортящимся продуктам. Это суши, это кремовые изделия. Есть целая линейка требований, которые всегда из года в год выполнялись. Поэтому санэпидемстанция должна не отлынивать от работы, а браться и делать».

Напомним, что после посещения двух ресторанов японской кухни в больницы Харькова с отравлением попало 55 человек, еще двое находятся на амбулаторном лечении. Специалисты пока не дали окончательного ответа по поводу причин отравления.  Главный санитарный врач Харькова Любовь Махота говорит, что отравление имеет бактериальную природу – это либо некачественные продукты питания, либо кто-то из работников оказался носителем заболевания.

 

Тэги:  игорь терехов, отравление, харьков
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