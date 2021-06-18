Отравление в Харькове: число госпитализированных выросло

После отравления в кафе Харькова более 50 человек находятся в городских больницах
С ночи 17 июня на лечение в две городские больницы поступили 38 взрослых и 16 детей, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заместителя Харьковского городского головы Светлану Горбунову-Рубан.
По словам вице-мэра, взрослые проходят лечение в отделении Городской клинической больницы №31, а дети – в детской клинической больнице №19. Оба медучреждения во время пандемии принимают инфекционных больных.
Светлана Горбунова-Рубан отметила, что всем поставлен диагноз - энтероколит, состояние больных оценивается как средней тяжести, реанимационных пациентов нет.
Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
В Харьков идет жара. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.
Пришло время самых коротких"воробиных" ночей.
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