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18.06.2021  10:02   

Отравление в Харькове: число госпитализированных выросло

После отравления в кафе Харькова более 50 человек находятся в городских больницах


// city.kharkov.ua

С ночи 17 июня на лечение в две городские больницы поступили 38 взрослых и 16 детей, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заместителя Харьковского городского головы Светлану Горбунову-Рубан.

По словам вице-мэра, взрослые проходят лечение в отделении Городской клинической больницы №31, а дети – в детской клинической больнице №19. Оба медучреждения во время пандемии принимают инфекционных больных.

Светлана Горбунова-Рубан отметила, что всем поставлен диагноз - энтероколит, состояние больных оценивается как средней тяжести, реанимационных пациентов нет.

Напомним, в Харькове произошло массовое отравление после употребления блюд из кафе «Якитория» и «Мафия». В горсовете сообщали, что по состоянию на вечер 17 июня в больницах находились 22 взрослых и 12 детей. Все средней тяжести.
Источник:   ХГС
 Тэги:  отравление, харьков
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