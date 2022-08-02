Пенсіонерка отруїлася грибами, зібраними під Харковом

У Харківській області зафиксовано отруєння дикорослими грибами.
Екстрене повідомлення стосовно реєстрації випадку отруєння дикорослими грибами надійшло до ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», передає РЕДПОСТ
За результатами епідеміологічного розслідування встановлено, що постраждала жінка похилого віку (82 роки), мешканка Валківської громади Богодухівського району, вживала в їжу варені дикорослі гриби сироїжки.
Перші симптоми отруєння (загальна слабкість, біль у животі, нудота, блювота, підвищення тиску, жар) з’явились через 6 годин після вживання грибів. Постраждала звернулась за медичною допомогою та була госпіталізована до стаціонару у стані середньої важкості.
На теперішній час жінка знаходиться на лікуванні в обласній клінічній лікарні.
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