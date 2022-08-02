02.08.2022 11:13 Рита Парфенова

Пенсіонерка отруїлася грибами, зібраними під Харковом

У Харківській області зафиксовано отруєння дикорослими грибами.

Екстрене повідомлення стосовно реєстрації випадку отруєння дикорослими грибами надійшло до ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», передає РЕДПОСТ



За результатами епідеміологічного розслідування встановлено, що постраждала жінка похилого віку (82 роки), мешканка Валківської громади Богодухівського району, вживала в їжу варені дикорослі гриби сироїжки.



Перші симптоми отруєння (загальна слабкість, біль у животі, нудота, блювота, підвищення тиску, жар) з’явились через 6 годин після вживання грибів. Постраждала звернулась за медичною допомогою та була госпіталізована до стаціонару у стані середньої важкості.

На теперішній час жінка знаходиться на лікуванні в обласній клінічній лікарні.

Нагадаємо, 25 липня 2022 року о 14:35 рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини були викликані для надання допомоги двом робітникам, що раптом знепритомніли. Чоловіки 1961 та 1968 років народження фарбували стіни у підвалі житлового будинку на вул. Феєрбаха у Харкові без будь-яких засобів захисту органів дихання.