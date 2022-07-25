25.07.2022 18:38 Дмитрий Колоней

Лежав непритомним: у Харкові врятували двух чоловіків (фото)

Про НП у Харкові, яка могла обернутися трагедією, інформує ГУ ДСНС.

Як повідмоляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУ ДСНС, 25 липня 2022 року о 14:35 рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини були викликані для надання допомоги двом робітникам, що раптом знепритомніли. Чоловіки 1961 та 1968 років народження фарбували стіни у підвалі житлового будинку на вул. Феєрбаха у Харкові без будь-яких засобів захисту органів дихання.

Під час роботи їм стало зле через вплив токсичних парів фарби. Про подію повідомила мешканка даного будинку, яка раптом натрапила на непритомного чоловіка.

Прибулі на місце виклику рятувальники негайно винесли людей на свіже повітря і передали медикам швидкої. Після надання першої допомоги постраждалих госпіталізували до лікувального закладу.