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25.07.2022  18:38   Дмитрий Колоней

Лежав непритомним: у Харкові врятували двух чоловіків (фото)

Про НП у Харкові, яка могла обернутися трагедією, інформує ГУ ДСНС.

Врятували двух робітників надзвичайники у Харкові
 
Як повідмоляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ ДСНС, 25 липня 2022 року о 14:35 рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини були викликані для надання допомоги двом робітникам, що раптом знепритомніли. Чоловіки 1961 та 1968 років народження фарбували стіни у підвалі житлового будинку на вул. Феєрбаха у Харкові без будь-яких засобів захисту органів дихання.
 
Врятували двух робітників надзвичайники у Харкові
 
Під час роботи їм стало зле через вплив токсичних парів фарби. Про подію повідомила мешканка даного будинку, яка раптом натрапила на непритомного чоловіка.
 
Врятували двух робітників надзвичайники у Харкові
 
Прибулі на місце виклику рятувальники негайно винесли людей на свіже повітря і передали медикам швидкої. Після надання першої допомоги постраждалих госпіталізували до лікувального закладу.
Врятували двух робітників надзвичайники у Харкові
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  отравление, спасли от смерти, харьков
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