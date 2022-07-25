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25.07.2022  18:25   Віталій Хінєвіч

В Польщі відкрився освітній хаб для українських дітей

Українські діти мають можливість продовжити безоплатне навчання знаходячись в Польщі.

Шкарлет
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОН України.
 
Повідомляється, що 25 липня в місті Варшава відбулося  відкриття Українського освітнього хабу. 
 
Ініціаторами створення мережі Українських Освітніх Хабів є Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, а також Асоціація інноваційної та цифрової освіти.
 
На  офіційному відкритті в онлайн-режимі був присутній Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
 
«Основна місія мережі таких хабів за кордоном – надати можливість українським дітям продовжити навчання за українською державною програмою з нового навчального року. Крім того, опанувати актуальні IT-професії та найзатребуваніші навички на ринку праці в умовах війни зможуть громадяни України, які тимчасово виїхали за кордон», – зауважив Сергій Шкарлет.
 
На українців у освітньому хабі Польщі чекає безліч безоплатних можливостей:
 
  • навчання в українській школі;
  • опанування IT-професій і гнучких навичок (soft skills);
  • навчання українській, польській і англійській мовам;
  • профорієнтація за допомогою штучного інтелекту;
  • сприяння у працевлаштуванні;
  • екскурсії.
«Ми раді приєднатися до такої важливої ініціативи, як Український Освітній Хаб у Польщі. На наше переконання, цей проєкт дійсно допоможе маленьким українцям, яких наразі гостинно прийняла Польща», – підкреслила заступниця директора департаменту Міністерства освіти і науки Польщі Магда Вітан.
 
Головна концепція Українського освітнього хабу – підтримка навчання впродовж життя, що є важливою складовою становлення конкурентоспроможного фахівця на ринку праці.
«На базі Українського Освітнього Хабу в Польщі ми будемо проводити навчання також і для інших країн, де масово перебувають українці: Румунія, Словаччина, Угорщина, Німеччина, Чехія, Болгарія, Литва, Латвія, Естонія, Туреччина, США, Канада та Велика Британія», – підсумувала координаторка мережі Українських Освітніх Хабів, виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.
 
Ознайомитись з проєктом можна відвідавши сайт Українського Освітнього Хабу в Польщі за посиланням.
 
Нагадаємо, у Швейцарії розпочав роботу український освітній хаб.
 
Источник:   МОН України
 Тэги:  польша, хаб
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