25.07.2022 18:25 Віталій Хінєвіч
В Польщі відкрився освітній хаб для українських дітей
Українські діти мають можливість продовжити безоплатне навчання знаходячись в Польщі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на МОН України.
Повідомляється, що 25 липня в місті Варшава відбулося відкриття Українського освітнього хабу.
Ініціаторами створення мережі Українських Освітніх Хабів є Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, а також Асоціація інноваційної та цифрової освіти.
На офіційному відкритті в онлайн-режимі був присутній Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
«Основна місія мережі таких хабів за кордоном – надати можливість українським дітям продовжити навчання за українською державною програмою з нового навчального року. Крім того, опанувати актуальні IT-професії та найзатребуваніші навички на ринку праці в умовах війни зможуть громадяни України, які тимчасово виїхали за кордон», – зауважив Сергій Шкарлет.
На українців у освітньому хабі Польщі чекає безліч безоплатних можливостей:
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навчання в українській школі;
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опанування IT-професій і гнучких навичок (soft skills);
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навчання українській, польській і англійській мовам;
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профорієнтація за допомогою штучного інтелекту;
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сприяння у працевлаштуванні;
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екскурсії.
«Ми раді приєднатися до такої важливої ініціативи, як Український Освітній Хаб у Польщі. На наше переконання, цей проєкт дійсно допоможе маленьким українцям, яких наразі гостинно прийняла Польща», – підкреслила заступниця директора департаменту Міністерства освіти і науки Польщі Магда Вітан.
Головна концепція Українського освітнього хабу – підтримка навчання впродовж життя, що є важливою складовою становлення конкурентоспроможного фахівця на ринку праці.
«На базі Українського Освітнього Хабу в Польщі ми будемо проводити навчання також і для інших країн, де масово перебувають українці: Румунія, Словаччина, Угорщина, Німеччина, Чехія, Болгарія, Литва, Латвія, Естонія, Туреччина, США, Канада та Велика Британія», – підсумувала координаторка мережі Українських Освітніх Хабів, виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.
Ознайомитись з проєктом можна відвідавши сайт Українського Освітнього Хабу в Польщі за посиланням.
Нагадаємо, у Швейцарії розпочав роботу
український освітній хаб.
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