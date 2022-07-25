25.07.2022 18:25 Віталій Хінєвіч

В Польщі відкрився освітній хаб для українських дітей

Українські діти мають можливість продовжити безоплатне навчання знаходячись в Польщі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОН України.

Повідомляється, що 25 липня в місті Варшава відбулося відкриття Українського освітнього хабу.

Ініціаторами створення мережі Українських Освітніх Хабів є Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, а також Асоціація інноваційної та цифрової освіти.

На офіційному відкритті в онлайн-режимі був присутній Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

«Основна місія мережі таких хабів за кордоном – надати можливість українським дітям продовжити навчання за українською державною програмою з нового навчального року. Крім того, опанувати актуальні IT-професії та найзатребуваніші навички на ринку праці в умовах війни зможуть громадяни України, які тимчасово виїхали за кордон», – зауважив Сергій Шкарлет.

На українців у освітньому хабі Польщі чекає безліч безоплатних можливостей:

навчання в українській школі;

опанування IT-професій і гнучких навичок (soft skills);

навчання українській, польській і англійській мовам;

профорієнтація за допомогою штучного інтелекту;

сприяння у працевлаштуванні;

екскурсії.

«Ми раді приєднатися до такої важливої ініціативи, як Український Освітній Хаб у Польщі. На наше переконання, цей проєкт дійсно допоможе маленьким українцям, яких наразі гостинно прийняла Польща», – підкреслила заступниця директора департаменту Міністерства освіти і науки Польщі Магда Вітан.

Головна концепція Українського освітнього хабу – підтримка навчання впродовж життя, що є важливою складовою становлення конкурентоспроможного фахівця на ринку праці.

«На базі Українського Освітнього Хабу в Польщі ми будемо проводити навчання також і для інших країн, де масово перебувають українці: Румунія, Словаччина, Угорщина, Німеччина, Чехія, Болгарія, Литва, Латвія, Естонія, Туреччина, США, Канада та Велика Британія», – підсумувала координаторка мережі Українських Освітніх Хабів, виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.

Ознайомитись з проєктом можна відвідавши сайт Українського Освітнього Хабу в Польщі за посиланням.

Нагадаємо, у Швейцарії розпочав роботу український освітній хаб.