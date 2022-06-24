24.06.2022 14:25 Виталий Хиневич

В Швейцарии начал работу украинский образовательный хаб

В хабах будет проходить образовательный процесс.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОН Украины.

Сообщается, что Министерство образования и науки Украины начало запуск сети украинских образовательных хабов для обучения украинцев.

По словам министра образования и науки Сергея Шкарлетта, украинцы, посещая данные хабы, смогут обучиться новым профессиям и необходимым навыкам на рынке труда. Кроме того, будет организовано обучение детей по государственной программе.

«С начала войны более 6 млн украинцев, из которых 1,5 млн детей, уехали в другие страны, в западные регионы Украины переместилось еще больше наших граждан. Многие взрослые люди нуждаются в новых профессиях, а дети – продолжение системного обучения по программе Минобразования. Именно для обеспечения этих задач, а также для поддержки связи с украинцами, временно выехавшими за границу, в частности нашими детьми и педагогами, мы создаем сеть украинских образовательных хабов. И сегодня мне приятно сообщить, что такой хаб уже работает в Швейцарии», – отметил министр образования и науки Сергей Шкарлетт.

Реализует этот проект Институт модернизации образования и Ассоциация инновационного и цифрового образования.

По словам координатора сети украинских образовательных хабов Марии Богуслав, в ближайшее время планируют открыть образовательные хабы в 10 регионах на западе Украины и в странах, где сейчас больше всего украинцев.

Сеть украинских образовательных хабов вошла в список приоритетных проектов в сфере образования во время войны.

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