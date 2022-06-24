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24.06.2022  14:25   Виталий Хиневич

В Швейцарии начал работу украинский образовательный хаб

В хабах будет проходить образовательный процесс.

Хаб
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОН Украины.
 
Сообщается, что Министерство образования и науки Украины начало запуск сети украинских образовательных хабов для обучения украинцев. 
 
По словам министра образования и науки Сергея Шкарлетта,  украинцы, посещая данные хабы, смогут обучиться новым профессиям и необходимым навыкам на рынке труда. Кроме того, будет организовано обучение детей по государственной программе.
 
«С начала войны более 6 млн украинцев, из которых 1,5 млн детей, уехали в другие страны, в западные регионы Украины переместилось еще больше наших граждан. Многие взрослые люди нуждаются в новых профессиях, а дети – продолжение системного обучения по программе Минобразования. Именно для обеспечения этих задач, а также для поддержки связи с украинцами, временно выехавшими за границу, в частности нашими детьми и педагогами, мы создаем сеть украинских образовательных хабов. И сегодня мне приятно сообщить, что такой хаб уже работает в Швейцарии», – отметил министр образования и науки Сергей Шкарлетт.
 
Реализует этот проект Институт модернизации образования и Ассоциация инновационного и цифрового образования.
 
По словам координатора сети украинских образовательных хабов Марии Богуслав, в ближайшее время планируют открыть образовательные хабы в 10 регионах на западе Украины и в странах, где сейчас больше всего украинцев. 
 
Сеть украинских образовательных хабов вошла в список приоритетных проектов в сфере образования во время войны.
 
Напомним, станция «Академик Вернадский» устанавливает новые антенны для изучения ионосферы.
 
Источник:   МОН Украины
 Тэги:  хаб, образование
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