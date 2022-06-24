Уровень радиации в Харькове на 24 июня

Насколько опасен радиационный фон в городе и области, сообщили сотрудники лабораторного центра.
Радиационный фон в Харькове соответствует норме, передает РЕДПОСТ.
По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами ГУ «Харьковский ОЦКПХ МЗ», по состоянию на 23 июня 2022 года уровни внешнего гамма-излучения составлял:
Данные результаты не превышают значений природного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).
Ранее РЕДПОСТ сообщал о состоянии радиационного фона в Харькове и области на 23 июня.
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Эмоции в этот день могут перехлестывать через край. Лучше избегайте ненужных соблазнов, о которых впоследствии можете пожалеть.
В пятницу циклон находится над Харьковской областью, ожидаются грозы, сильные дожди и порывы ветра 15-20 метров в секунду. Местами гроза, град 6-19 мм.
24 июня каждый год мир отмечает неофициальный, но очень позитивный праздник – День бассейна.
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