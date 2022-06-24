Уровень радиации в Харькове на 24 июня

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Гороскоп на 24 июня для всех знаков зодиака: что обещают звезды Эмоции в этот день могут перехлестывать через край. Лучше избегайте ненужных соблазнов, о которых впоследствии можете пожалеть.

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 24 июня В пятницу циклон находится над Харьковской областью, ожидаются грозы, сильные дожди и порывы ветра 15-20 метров в секунду. Местами гроза, град 6-19 мм.