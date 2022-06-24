24.06.2022 13:45 Виталий Хиневич

Станция «Академик Вернадский» устанавливает новые антенны для изучения ионосферы

На Антарктическом полуострове специалисты проводят научные исследования.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Національний антарктичний науковий центр.

Сообщается, что Национальный антарктический научный центр занимается исследованием геокосмоса, то есть околоземное космическое пространство, уже почти три десятилетия. Одним из распространенных методов исследований геокосмоса является вертикальное зондирование ионосферы – «заряженной» ионами и электронами части атмосферы, которая простирается на высотах примерно 50-1500 км от поверхности Земли.

Данные при вертикальном зондировании получают с помощью специальных радаров – ионозондов. Стоит отметить, что только на Антарктическом полуострове специалисты регулярно выполняют такие исследования.

Интерпретация этих данных позволяет получать новые знания о сезонных и суточных вариациях параметров плазменной среды, изучать проявления магнитных бур.

В марте этого года возле станции началась установка новых ромбических антенн. Для лучшего приема сигналов необходимо, чтобы размеры антенн были одного порядка с длиной принимаемых радиоволн, а это – десятки метров. С Украины на «Ноосфере» прибыли секции мачт для постройки антенн.

В работе, кроме геофизиков, участвовали метеорологи и метеорологине, биологи и биологине, системный механик, сисадмин, бейскомандер и даже врач.

Специалисты считают, что благодаря этим исследованиям наши ученые смогут получать новые научные результаты мирового уровня и расширять знания человечества о нашей планете.