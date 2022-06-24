В Харькове восстанавливают водоснабжение в уцелевших подъездах разбитых многоэтажек (фото)

Капитальный ремонт и восстановление систем провели в доме по Ново-Баварскому проспекту, 95, который был сильно разрушен в результате прямого попадания вражеского снаряда.
Водоснабжение восстановили в трех подъездах из шести, передает РЕДПОСТ со ссылкой на начальника участка Новобаварского района Виктора Воронцова.
«Руководством предприятия была поставлена ответственная задача в сжатые сроки возобновить подачу воды харьковчанам, которые проживают в трех из шести подъездов этого дома. Для ее выполнения, в связи со значительными разрушениями коммуникаций, пришлось провести целый комплекс ремонтных работ и задание по восстановлению водоснабжения и водоотведения полностью выполнили», - подчеркнул Виктор Воронцов.
Кроме того, заменены 160 погонных метров трубопровода в доме по ул. Власенко, 22.
По его словам, ежеедневно в районе выполняется более 50 поступающих от харьковчан заявок, а также внутридомовые системы готовят к эксплуатации в осенне-зимний период. Эти работы проводятся в тесной связке с бригадами служб наружных водопроводных сетей Комплекса «Харьковводоснабжение».
«Одним из примеров плодотворного сотрудничества является совместная работа по восстановлению водоснабжения в доме по ул. Пермской, 12/14. Наши ремонтники заменили около 20 погонных метров системы водоснабжения, а бригады Комплекса «Харьковводоснабжение» оперативно провели замену участка трубопровода протяженностью 30 метров на вводе в дом», – рассказал начальник участка.
Подобные работы будут проводиться по ул. Петра Болбочана, 6-а. Пока же жильцы этого дома получают воды с пониженным давлением. «Твердо уверен, что обязательно найдем оптимальное решение, и жильцы дома будут пользоваться услугами водоснабжения и водоотведения в полном объеме», - подытожил Виктор Воронцов.
Напомним, согласно результатам исследований, качество воды, которая подается в дома харьковчан, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.
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