24.06.2022 13:20 Рита Парфенова

В Харькове восстанавливают водоснабжение в уцелевших подъездах разбитых многоэтажек (фото)

Капитальный ремонт и восстановление систем провели в доме по Ново-Баварскому проспекту, 95, который был сильно разрушен в результате прямого попадания вражеского снаряда.

Водоснабжение восстановили в трех подъездах из шести, передает РЕДПОСТ со ссылкой на начальника участка Новобаварского района Виктора Воронцова.



«Руководством предприятия была поставлена ответственная задача в сжатые сроки возобновить подачу воды харьковчанам, которые проживают в трех из шести подъездов этого дома. Для ее выполнения, в связи со значительными разрушениями коммуникаций, пришлось провести целый комплекс ремонтных работ и задание по восстановлению водоснабжения и водоотведения полностью выполнили», - подчеркнул Виктор Воронцов.

Кроме того, заменены 160 погонных метров трубопровода в доме по ул. Власенко, 22.





По его словам, ежеедневно в районе выполняется более 50 поступающих от харьковчан заявок, а также внутридомовые системы готовят к эксплуатации в осенне-зимний период. Эти работы проводятся в тесной связке с бригадами служб наружных водопроводных сетей Комплекса «Харьковводоснабжение».



«Одним из примеров плодотворного сотрудничества является совместная работа по восстановлению водоснабжения в доме по ул. Пермской, 12/14. Наши ремонтники заменили около 20 погонных метров системы водоснабжения, а бригады Комплекса «Харьковводоснабжение» оперативно провели замену участка трубопровода протяженностью 30 метров на вводе в дом», – рассказал начальник участка.

Подобные работы будут проводиться по ул. Петра Болбочана, 6-а. Пока же жильцы этого дома получают воды с пониженным давлением. «Твердо уверен, что обязательно найдем оптимальное решение, и жильцы дома будут пользоваться услугами водоснабжения и водоотведения в полном объеме», - подытожил Виктор Воронцов.

Напомним, согласно результатам исследований, качество воды, которая подается в дома харьковчан, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.