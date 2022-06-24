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24.06.2022  13:15   Виталий Хиневич

Украина стала участником европейской программы LIFE

Европейский проект предоставит Украине поддержку и помощь для восстановления природы.

Европейская программа
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укрінформ.
 
Сообщается, что Украина присоединилась к природоохранной программе LIFE. В рамках данной программы Украина сможет получить ресурсы и финансирование для устранения последствий российской агрессии, а также восстановления окружающей среды.
 
По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрелеца ,LIFE является единственной программой ЕС, посвященной исключительно вопросам сохранения природы и климатических действий.
 
 «Сегодня очень определяющий день для всей окружающей сферы нашей страны. Украина получила от Европейского Союза большую поддержку и колоссальные возможности для восстановления природы – мы подписали соглашение об участии в программе LIFE. Это значит, что отныне наше государство будет иметь соответствующее финансирование для восстановления окружающей среды, которой беспощадно наносит ущерб российская федерация», - отметил украинский министр.
 
Стрелец уточнил, что для Украины реализация проектов в рамках программы LIFE станет действенным инструментом в сфере защиты окружающей среды и восстановления в послевоенное время. В частности, уже рассматривается около 15 идей, связанных с восстановлением рек, развитием заповедного фонда, а также с очисткой территорий, засоренных российскими захватчиками.
 
Напомним, «Дія» попала в шортлист фестиваля креативщиков «Каннские львы 2022».
 
Источник:   Укрінформ
 Тэги:  life
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