24.06.2022 13:15 Виталий Хиневич

Украина стала участником европейской программы LIFE

Европейский проект предоставит Украине поддержку и помощь для восстановления природы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укрінформ.

Сообщается, что Украина присоединилась к природоохранной программе LIFE. В рамках данной программы Украина сможет получить ресурсы и финансирование для устранения последствий российской агрессии, а также восстановления окружающей среды.

По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрелеца ,LIFE является единственной программой ЕС, посвященной исключительно вопросам сохранения природы и климатических действий.

«Сегодня очень определяющий день для всей окружающей сферы нашей страны. Украина получила от Европейского Союза большую поддержку и колоссальные возможности для восстановления природы – мы подписали соглашение об участии в программе LIFE. Это значит, что отныне наше государство будет иметь соответствующее финансирование для восстановления окружающей среды, которой беспощадно наносит ущерб российская федерация», - отметил украинский министр.

Стрелец уточнил, что для Украины реализация проектов в рамках программы LIFE станет действенным инструментом в сфере защиты окружающей среды и восстановления в послевоенное время. В частности, уже рассматривается около 15 идей, связанных с восстановлением рек, развитием заповедного фонда, а также с очисткой территорий, засоренных российскими захватчиками.