Ситуация с выездом из Украины 24 июня на западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
По состоянию на 12.00 24 июня очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:
Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, по состоянию на 12:00 24.06.2022
Республика Польша:
«Грушев» – 10 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов;
«Краковец» - 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов
«Шегини» - 50 л/а, 10 автобусов, 50 пешеходов;
Словацкая Республика:
«Ужгород» – 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
Венгрия:
«Лужанка» – 5 л/а, 0 пешеходов;
Румыния:
«Порубное» – 70 л/а, 170 пешеходов.
За сутки 23 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 85 тысяч человек и около 20 тысяч транспортных средств.
Из Украины за прошедшие сутки выбыли 45 тысяч человек. Более 25 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы.
В Украину за минувшие сутки прибыли более 40 тысяч человек, почти 37 тысяч из них – граждане Украины.
Напомним, какими почтовыми компаниями украинцы могут отправлять посылки из Польши.
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Эмоции в этот день могут перехлестывать через край. Лучше избегайте ненужных соблазнов, о которых впоследствии можете пожалеть.
В пятницу циклон находится над Харьковской областью, ожидаются грозы, сильные дожди и порывы ветра 15-20 метров в секунду. Местами гроза, град 6-19 мм.
24 июня каждый год мир отмечает неофициальный, но очень позитивный праздник – День бассейна.
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