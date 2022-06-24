24.06.2022 12:53 Рита Парфенова

Ситуация с выездом из Украины 24 июня на западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.





Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.



По состоянию на 12.00 24 июня очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:



Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, по состоянию на 12:00 24.06.2022

Республика Польша:

«Грушев» – 10 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов;

«Краковец» - 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

«Шегини» - 50 л/а, 10 автобусов, 50 пешеходов;

Словацкая Республика:

«Ужгород» – 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Венгрия:

«Лужанка» – 5 л/а, 0 пешеходов;

Румыния:

«Порубное» – 70 л/а, 170 пешеходов.



За сутки 23 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 85 тысяч человек и около 20 тысяч транспортных средств.



Из Украины за прошедшие сутки выбыли 45 тысяч человек. Более 25 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы.



В Украину за минувшие сутки прибыли более 40 тысяч человек, почти 37 тысяч из них – граждане Украины.

Напомним, какими почтовыми компаниями украинцы могут отправлять посылки из Польши.