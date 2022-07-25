25.07.2022 18:59 Дмитрий Колоней
Змінилися цени на м’ясо: у яку суму обійдеться свинина та курятина
В Україні вкотре змінилася вартість продажу популярних продуктів.
Як повідомляє, РЕДПОСТ
, з посиланням на Акцент, свинина та курятина суттєво подорожчали.
Свинина
-
Середня вартість кілограма свинини змінилася залежно від виду.
-
Ціна на грудинку значно зросла – із 127,62 до 133,97 грн.
-
А інші позиції стали трохи дешевшими. Вартість ребер змінилася з 135,55 до 129,46 грн, ошийка – з 175,04 до 174,94 грн/кг.
-
Лопатка впала в ціні із 132,4 до 131,95 грн/кг.
-
Шашличне м’ясо коштувало 160,59 грн/кг, а зараз – 154,30 грн/кг.
Курятина
-
Курячі стегна подорожчали з 95,03 до 100,45 грн/кг,
-
гомілка – з 63,69 до 70,95 грн/кг.
-
Куряче філе коштує 133,27 грн/кг замість 130,17 грн/кг.
Зокрема стали відомі ціни на продукцію відомої марки “Наша ряба”.
-
Куряче стегно від цього виробника коштує 112,95 грн/кг (проти 109,17 грн/кг),
-
філе – 156,95 грн/кг (146,90 грн/кг раніше),
-
гомілка продається по 79,13 грн/кг (була по 78,9 грн/кг).
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0