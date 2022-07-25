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25.07.2022  18:59   Дмитрий Колоней

Змінилися цени на м’ясо: у яку суму обійдеться свинина та курятина

В Україні вкотре змінилася вартість продажу популярних продуктів.

Змінилися цени на м’ясо: у яку суму обійдеться свинина та курятина
 
Як повідомляє, РЕДПОСТ, з посиланням на Акцент, свинина та курятина суттєво подорожчали.
 

Свинина

  • Середня вартість кілограма свинини змінилася залежно від виду.
  • Ціна на грудинку значно зросла – із 127,62 до 133,97 грн.
  • А інші позиції стали трохи дешевшими. Вартість ребер змінилася з 135,55 до 129,46 грн, ошийка – з 175,04 до 174,94 грн/кг.
  • Лопатка впала в ціні із 132,4 до 131,95 грн/кг.
  • Шашличне м’ясо коштувало 160,59 грн/кг, а зараз – 154,30 грн/кг.

Курятина

  • Курячі стегна подорожчали з 95,03 до 100,45 грн/кг,
  • гомілка – з 63,69 до 70,95 грн/кг.
  • Куряче філе коштує 133,27 грн/кг замість 130,17 грн/кг.
 
Зокрема стали відомі ціни на продукцію відомої марки “Наша ряба”.
  • Куряче стегно від цього виробника коштує 112,95 грн/кг (проти 109,17 грн/кг),
  • філе – 156,95 грн/кг (146,90 грн/кг раніше),
  • гомілка продається по 79,13 грн/кг (була по 78,9 грн/кг).

 

Источник:   Акцент
 Тэги:  рост цен, мясо, украина
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