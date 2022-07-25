25.07.2022 19:23 Дмитрий Колоней

Самоволка під час війни: харківському прикордоннику ухвалили вирок

Визначилася доля харківського військовослужбовця.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил, у суді доведено, що інспектор прикордонної служби Харківського прикордонного загону Державної прикордонної служби України у середині лютого 2022 року ухилився від військової служби без законного дозволу на це. Сержант-зловмисник проводив час на власний розсуд, не пов’язуючи його з виконанням обов’язків військової служби.

Вироком Київського районного суду м. Полтави прикордонника засуджено до тримання у дисциплінарному батальйоні строком один рік шість місяців. Наразі вирок законної сили не набрав. До набрання вироком законної сили військовослужбовцю залишено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.