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25.07.2022  19:23   Дмитрий Колоней

Самоволка під час війни: харківському прикордоннику ухвалили вирок

Визначилася доля харківського військовослужбовця.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил, у суді доведено, що інспектор прикордонної служби Харківського прикордонного загону Державної прикордонної служби України у середині лютого 2022 року ухилився від військової служби без законного дозволу на це. Сержант-зловмисник проводив час на власний розсуд, не пов’язуючи його з виконанням обов’язків військової служби.
 
Вироком Київського районного суду м. Полтави прикордонника засуджено до тримання у дисциплінарному батальйоні строком один рік шість місяців. Наразі вирок законної сили не набрав. До набрання вироком законної сили військовослужбовцю залишено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
 
Источник:   Харківська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил
 Тэги:  агрессия россии, самоволка, харьков
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