25.07.2022 19:58 Дмитрий Колоней
Стало відомо де вигідно купувати будинок: аналіз експертів
Скільки коштуватиме покупка житла в містах України.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Finance.ua, найдорожча нерухомість у Київській, Закарпатській та Львівській областях. Вартість її залежить від регіону та стану будинку.
Котеджи
Це лідер за ціною серед нерухомісті за містом.
Нерухомість стартує від 1,1 млн грн у Вінницькій області та сягає понад 5 млн грн у Київській області.
Дачі - бюджетний варіант будинку
На Волині вони коштуватимуть у середньому до 200 тис. грн.
Найдорожчі коштують майже 600 тис. грн і перебувають неподалік столиці, - кажуть фахівці з нерухомості.
Будинок
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На Київщині та Львівщині середня ціна дому – стартує від 1 млн гривень.
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У Кіровоградській області найдешевша нерухомість – будинок коштуватиме приблизно 380 тис. грн.
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У Вінницькій та Черкаській областях також є недорогі варіанти.
З якими умовами пропонують заміські будинки українцям? Більшість будинків з асфальтованою дорогою (78% оголошень); із підсобним приміщенням (27% оголошень); мангалом та швидкісним інтернетом (9% пропозицій).
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