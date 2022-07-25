25.07.2022 19:58 Дмитрий Колоней

Стало відомо де вигідно купувати будинок: аналіз експертів

Скільки коштуватиме покупка житла в містах України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Finance.ua, найдорожча нерухомість у Київській, Закарпатській та Львівській областях. Вартість її залежить від регіону та стану будинку.

Котеджи

Це лідер за ціною серед нерухомісті за містом.

Нерухомість стартує від 1,1 млн грн у Вінницькій області та сягає понад 5 млн грн у Київській області.

Дачі - бюджетний варіант будинку

На Волині вони коштуватимуть у середньому до 200 тис. грн.

Найдорожчі коштують майже 600 тис. грн і перебувають неподалік столиці, - кажуть фахівці з нерухомості.

Будинок

На Київщині та Львівщині середня ціна дому – стартує від 1 млн гривень.

У Кіровоградській області найдешевша нерухомість – будинок коштуватиме приблизно 380 тис. грн.

У Вінницькій та Черкаській областях також є недорогі варіанти.

З якими умовами пропонують заміські будинки українцям? Більшість будинків з асфальтованою дорогою (78% оголошень); із підсобним приміщенням (27% оголошень); мангалом та швидкісним інтернетом (9% пропозицій).