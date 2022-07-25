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25.07.2022  19:58   Дмитрий Колоней

Стало відомо де вигідно купувати будинок: аналіз експертів

Скільки коштуватиме покупка житла в містах України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на  Finance.ua, найдорожча нерухомість у Київській, Закарпатській та Львівській областях. Вартість її залежить від регіону та стану будинку.
 

Котеджи

 
Це лідер за ціною серед нерухомісті за містом. 
Нерухомість стартує від 1,1 млн грн у Вінницькій області та сягає понад 5 млн грн у Київській області.
 

Дачі - бюджетний варіант будинку

На Волині  вони коштуватимуть у середньому до 200 тис. грн.
Найдорожчі коштують майже 600 тис. грн і перебувають неподалік столиці, - кажуть фахівці з нерухомості.
 

Будинок

  • На Київщині та Львівщині середня ціна дому – стартує від 1 млн гривень.
  • У Кіровоградській області найдешевша нерухомість – будинок коштуватиме приблизно 380 тис. грн.
  • У Вінницькій та Черкаській областях також є недорогі варіанти.
 
З якими умовами пропонують заміські будинки українцям? Більшість будинків з асфальтованою дорогою (78% оголошень); із підсобним приміщенням (27% оголошень); мангалом та швидкісним інтернетом (9% пропозицій).
 
Источник:   Finance.ua
 Тэги:  цены, дома, украина
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