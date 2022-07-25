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25.07.2022  20:19   Дмитрий Колоней

Окупанти на Харківщині зазнали значних втрат (відео)

Оперативна інформація на вечір 25 липня по Харкову та регіону від ЗСУ

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Генштаб ЗСУ, на Харківському напрямку противник здійснює вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Харкова, Удів, Верхнього Салтова, Малинівки, Борщової та багатьох інших населених пунктів. Завдав авіаударів біля Прудянки та Петрівки. В результаті ведення бойових дій на напрямку Цупівка – Дементіївка українські воїни завдали окупантам значних втрат.

 

Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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