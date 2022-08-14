14.08.2022 19:25 Дмитрий Колоней
Дорожчання продуктів: чому це відбувається
Виявимо основні причини подорожчання на думку експертів.
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на КП в Україні, подорожчання продуктів - серед основних проблем, які хвилюють українців.
Серед основних причин подорожчання наступні:
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Зростання світових цін на продовольство. Світові ціни на продукти зростають кілька років, і вже третій рік світ лякають голодом. Два роки експерти пояснювали зростання світових цін падінням виробництва через пандемію коронавірусу. Наразі до цього фактору додалася війна Росії з Україною, оскільки саме ці дві країни є одними з основних світових постачальників багатьох груп продуктів. Оскільки Україна є частиною глобальної економіки, зростання світових цін відбивається і на нас.
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Скорочення посівних площ. Посівні площі під низку культур скорочувалися і до повномасштабної війни – зокрема, експерти били на сполох з приводу картоплі. Пов'язано це було з відходом зі статистики Криму та деяких регіонів Донецької та Луганської областей. Очевидно, що після вторгнення РФ цей фактор посилився ще більше, особливо з огляду на те, що, відступаючи, окупанти залишають після себе випалену землю.
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Зменшення пропозиції. Про те, що пропозиція продуктів у магазинах скорочується, експерти кажуть не перший рік. А чим менша пропозиція, тим вища ціна. Два роки тому ми писали про те, що яблука в Україні продаються дорожче за банани, і пояснення було те саме: недостатня пропозиція яблук при великій пропозиції бананів.
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Незнання внутрішніх потреб. Недостатня та надмірна пропозиція, у свою чергу, пов'язана з тим, що країна навіть приблизно не знає своїх внутрішніх потреб у тих чи інших продуктах. Ніхто не вважає, скільки українцям потрібно картоплі, цибулі, капусти чи моркви. У результаті ціни стрибають щороку: посадили багато картоплі та цибулі – ціни обвалилися. Наступного року посадили мало – ціни злетіли. Зрозуміло, що й потреби у продуктах ніхто особливо не рахував до війни, то зараз це взагалі питання далеко не першочергової важливості. Заради справедливості зазначимо, що за нинішнього потоку внутрішніх і зовнішніх мігрантів провести такі підрахунки неможливо.
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Відсутність дотацій. Загалом, це «суто мирна» проблема, про яку експерти говорять роками і яка і під час війни нікуди не поділася. У той час як у Європі на агродотації виділяються величезні суми, в Україні аграріїв, як і весь інший бізнес, тиснуть податками. Тому різниця в ціні на український та європейський продукт може досягати 25-30 відсотків – зрозуміло, не на нашу користь.
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Падіння імпорту. У мирні часи постачальники везли в Україну продукти з-за кордону, і ті ж самі польські яблука чи єгипетська картопля збивали ціни на українських прилавках. Зараз у зв'язку з військовими діями в країні з цим проблеми: старі логістичні ланцюжки зруйновані, а нові створюються з великими труднощами.
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Зруйнована логістика. Великі проблеми є не лише із зовнішньою логістикою, а й із внутрішньою. Війна показала велику помилку нашої економіки: постачальники сировини та переробники часто перебувають надто далеко один від одного. Неможливість дістатися один одного внаслідок бойових дій нерідко призводить до зупинки виробництв. А, як ми вже говорили вище, що нижча пропозиція, то вищі ціни.
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Дороге виробництво. Як одна з причин високих цін на українську продукцію цілком можна назвати дороге виробництво, яке, своєю чергою, зумовлене нечуваними тарифами на воду, електрику та, зрозуміло, опалення. Через високі ціни на газ «золотими» стають як овочі, які в холодну пору року знаходяться в сховищах, так і овочі, оскільки професійні теплиці дуже енергоємні. А на переобладнання теплиць за новими технологіями знадобляться мільйони євро, яких, враховуючи нинішні руйнування, наші тепличники ще довго не матимуть.
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Курс долара. Про те, що курс долара у нашій доларизованій країні безпосередньо впливає на ціну товарів та послуг, знають усі. Тому після зростання офіційного курсу на 25% - до 36,6 грн. за долар нічого хорошого очікувати не доводиться.
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Спекулянти. Це, мабуть, один із основних «військових» факторів. Експерти вважають, що сьогодні в Україні на вартість товарів сильніше впливають не курс та інші об'єктивні фактори, а паніка та спекулянти, які наживаються на війні. І ось вони, якщо сильно постараються, можуть розігнати інфляцію не тільки на десятки, а й на сотні відсотків.
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