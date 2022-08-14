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14.08.2022  18:56   Дмитрий Колоней

ВОЗ передала лікарням Харківщини життєво важливі агрегати

Про це інформує Департамент охорони здоров’я Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Департамент охорони здоров’я Харківської ОВА, потужні генератори AKSA 200A було поставлено в межах проєкту міжнародної технічної допомоги «Забезпечення енергетичної стабільності лікарень України». Всього Україна по програмі ООН від міжнародних партнерів отримала 110 генераторів.
 
«Ми розуміємо, що окупанти продовжують руйнувати соціальну інфраструктуру області, в тому числі будівлі закладів медицини. Тому важливо в разі надзвичайної ситуації мати автономні джерела електроенергії, які забезпечать генератори та дозволять проводити безперебійну роботу кисневих станцій, операційних та реанімації», - сказав директор Департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов.
 
Одна з лікарень, що отримала генератор, розташована на постійній лінії вогню, практично щоденно тут бувають перебої електропостачання.
 
«Завдяки отриманому генератору в закладі вдалося налагодити роботу відділення для надання допомоги населенню», - сказав керівник медзакладу.
 
Ще 5 генераторів різної потужності (80 кВт, 64 кВт та 6,5 кВт) отримали лікарні Харківщини від ВООЗ. Ці генератори вже розподілені між закладами охорони здоров’я. законодавством.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  больницы, генераторы, харьков
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