01.07.2022 15:59 Дмитрий Колоней

В Харькове выросло число родившихся детей

О работе медучреждений города сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , по информации заместителя Харьковского городского головы Светланы Горбуновой-Рубан, работу в штатном режиме продолжают поликлиники города Харькова.. По состоянию на 30 июня 2022 года в Харькове на лечении в городских больницах находилось 2928 человек.

«Работает рентген, лаборатория, прием узких специалистов ведется по графику. Свою работу на первом этаже восстановила 11-я поликлиника, 10-я поликлиника осуществляет прием в здании детской больницы №23», - сообщила Светлана Горбунова-Рубан.

Кроме того, она отметила, что за последний месяц в Харькове увеличилось количество родов. Так, если в мае в городских медучреждениях на свет появилось 87 детей, то в июне - уже 129.