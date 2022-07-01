01.07.2022 15:59 Дмитрий Колоней
В Харькове выросло число родившихся детей
О работе медучреждений города сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.
Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, по информации заместителя Харьковского городского головы Светланы Горбуновой-Рубан, работу в штатном режиме продолжают поликлиники города Харькова.. По состоянию на 30 июня 2022 года в Харькове на лечении в городских больницах находилось 2928 человек.
«Работает рентген, лаборатория, прием узких специалистов ведется по графику. Свою работу на первом этаже восстановила 11-я поликлиника, 10-я поликлиника осуществляет прием в здании детской больницы №23», - сообщила Светлана Горбунова-Рубан.
Кроме того, она отметила, что за последний месяц в Харькове увеличилось количество родов. Так, если в мае в городских медучреждениях на свет появилось 87 детей, то в июне - уже 129.
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