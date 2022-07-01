01.07.2022 16:15 Виталий Хиневич

TikTok борется с российскими фейками

TikTok удалил около 42 тысяч роликов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.

Сообщается, что с начала полномасштабного вторжения в Украину к концу первого квартала (31 марта) команда безопасности TikTok, сосредоточенная на войне в Украине, удалила 41 191 видео. 87% из них — из-за нарушения политики против вредной дезинформации.

Кроме этого, увеличили инвестиции для проверки видео на фейки, запустили пилотную программу маркировки российских СМИ, которые контролирует Кремль. Теперь такую отметку имеют 49 аккаунтов российских изданий.

Также с 6 марта TikTok закрыл доступ россиянам для публикации контента и ведения прямых эфиров. Россияне также не могут смотреть контент, находясь за границей.