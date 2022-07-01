Народ бунтует и отказывается выполнять приказы, - захватчик о состоянии оккупационной армии (видео)
Об этом свидетельствует перехват военной разведки Украины.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Главное управление разведки Министерства обороны Украины, в перехвате сын - солдат оккупационной армии РФ - рассказывает матери о том, что недавно написал рапорт на увольнение из армии. Также рапорты написали другие военнослужащие его подразделения и отдали старшему офицеру:
«Там одному полкану (полковнику). Стопка у него здоровая набралась. Только могу сказать – это точно. Все практически написали отказ. Вчера сказали, что в штаб армии отдадут, а там будет видно.
Мать рассказывает о новостях, которые прочитала в одном из телеграмм-каналов: «800 военных россии отказались участвовать в боевых действиях в связи с низкой морально-психологической…». Также мать рассказывает, что оставляла обращение на сайте министерства обороны. Впрочем, если ответ не придет, обратится в военную прокуратуру. Говорит, что собирается искать юриста.
Сын возражает: «Не надо нанимать. Сейчас все решим. Народ уже все – бунтует. Отказывается выполнять приказы.