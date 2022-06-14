Захватчики массово отказываются идти в атаку (видео)

Новый перехват сделали спецслужбы Украины.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СБУ, российские захватчики так боятся ВСУ, что только 1 из 10 готовы к прямому столкновению с украинскими воинами. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов.
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День не склоняет заниматься ни работой, ни домашними делами, зато рождает желание общаться с близкими и друзьями, гулять на природе и получать удовольствия от жизни.
Наслаждайтесь ясным утром. Позже в Харьков придут дожди со шквалами и, возможно, град.
Ежегодно 14 июня отмечается День донора.
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