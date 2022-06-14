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14.06.2022  14:52   Дмитрий Колоней

Захватчики массово отказываются идти в атаку (видео)

Новый перехват сделали спецслужбы Украины.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СБУ, российские захватчики так боятся ВСУ, что только 1 из 10 готовы к прямому столкновению с украинскими воинами. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов.

«У нас, бля*ь, дох*я кто отказался. В бой пошли со всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь? – рассказывает жене рашист.
 
Обычно батальон насчитывает от 300 до 900 военнослужащих в зависимости от типа войск. Поэтому такая тенденция в рядах врага не может не радовать.
 
Это объясняет, почему неприятель все меньше идет в прямую атаку, а просто издалека зачищает украинские населенные пункты артиллерией, убивая гражданских.
 
СБУ напоминает россиянам, желающим сохранить жизнь на войне, о «горячей» телефонной линии 2402. Позвонив на нее, можно сдаться в плен. Работает круглосуточно для украинских и русских номеров.
 
 

 

Тэги:  агрессия россии, бунт, украина
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