Захватчики массово отказываются идти в атаку (видео)

14.06.2022 14:52 Дмитрий Колоней

Новый перехват сделали спецслужбы Украины.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СБУ, российские захватчики так боятся ВСУ, что только 1 из 10 готовы к прямому столкновению с украинскими воинами. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов.

«У нас, бля*ь, дох*я кто отказался. В бой пошли со всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь? – рассказывает жене рашист.

Обычно батальон насчитывает от 300 до 900 военнослужащих в зависимости от типа войск. Поэтому такая тенденция в рядах врага не может не радовать.

Это объясняет, почему неприятель все меньше идет в прямую атаку, а просто издалека зачищает украинские населенные пункты артиллерией, убивая гражданских.

СБУ напоминает россиянам, желающим сохранить жизнь на войне, о «горячей» телефонной линии 2402. Позвонив на нее, можно сдаться в плен. Работает круглосуточно для украинских и русских номеров.