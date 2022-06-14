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14.06.2022  14:55   Виталий Хиневич

Игорь Терехов планирует встречу с Норманом Фостером

Если позволит военная обстановка, Игорь Терехов лично примет участие в мероприятии по приглашению ООН.


Игорь Терехов планирует встречу с Норманом Фостером
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что создание нового Генерального плана города Харькова и привлечение инвестиций для его послевоенного восстановления обсудят на международном форуме, который пройдет в конце июня в Мадриде (Испания).
 
Об этом сегодня, 14 июня, в эфире национального телемарафона сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов. Если позволит военная обстановка, он лично примет участие в мероприятии по приглашению ООН.
 
По словам мэра, в первой части форума команда украинских и иностранных архитекторов во главе с британцем Норманом Фостером презентует и обсудит новый Генеральный план города, а во второй - инвесторы из разных стран обговорят пути восстановления города. Игорь Терехов отметил, что на форуме в Мадриде соберутся банкиры, частные инвесторы, крупные международные фонды.
 
«Это очень серьезный форум, на котором мне нужно присутствовать лично. Хотя я не хочу покидать Харьков в данной ситуации, но мы должны думать и о будущем. Вместе с Норманом Фостером мы презентуем шаги по созданию Генплана и те новшества, которые появятся после нашей победы. Обсудим восстановление Харькова, сроки, финансы и госгарантии», - подытожил городской голова.
 
Напомним, Игорь Терехов рассказал, каким будет Харьков после победы Украины.
 
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  игорь терехов, норман фостер, харьков
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