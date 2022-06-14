14.06.2022 15:19 Дмитрий Колоней

В Харькове восстановлен крупный трубопровод

Об том сообщили в КП «Харьковводоканал».



В Харькове восстановлен крупный трубопровод



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Комплекс «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал», бригады службы наружных водопроводных сетей Киевского района оперативно устранили повреждение на участке трубопровода диаметром 100 мм по ул. Метростроителей.

По словам начальника районной службы Виталия Чупандина в результате прямого попадания снаряда в трубопровод холодного водоснабжения произошло разрушение водовода. В сжатые сроки специалисты провели комплекс ремонтных мероприятий с использованием спецтехники. После завершения земляных работ определились с объемом замены поврежденного участка трубопровода. В итоге переложили 15 м сетей и полностью восстановили водоснабжение.

По информации предприятия, 13 июня 2022, бригады устранили в городе шесть повреждений на трубопроводах и привели в порядок девять смотровых колодцев, а сегодня взяли в работу восемь объектов.

Для экономии времени ремонтных бригад харьковчан просят более подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Эту информацию принимают по тел.: 15-33.