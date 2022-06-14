14.06.2022 14:30 Виталий Хиневич
Оккупанты обстреляли населенный пункт в Харьковской области
Чугуевский район обстреляли оккупанты.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Сообщается, что 13 июня около 19:00 российские военные из «Града» обстреляли село Пятницкое Харьковской области.
В результате обстрела ранения получил 3-месячный ребенок. 35-летняя мать младенца погибла.
Через час после обстрела указанного села оккупанты продолжили обстрелы Чугуевского района. Под огнем оказалась пгт Малиновка. В результате обстрела ранения получил 11-летний мальчик и 17-летняя девочка.
На основании данных фактов открыты уголовные производства по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.
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