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14.06.2022  14:30   Виталий Хиневич

Оккупанты обстреляли населенный пункт в Харьковской области

Чугуевский район обстреляли оккупанты.

Харьковскую область обстреляли оккупанты
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру. 
 
Сообщается, что 13 июня около 19:00 российские военные из «Града» обстреляли село Пятницкое Харьковской области.
 
В результате обстрела ранения получил 3-месячный ребенок. 35-летняя мать младенца погибла.
 
Через час после обстрела указанного села оккупанты продолжили обстрелы Чугуевского района. Под огнем оказалась пгт Малиновка. В результате обстрела ранения получил 11-летний мальчик и 17-летняя девочка.
 
На основании данных фактов открыты уголовные производства по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.
 
Напомним, Харьков лидирует по количеству разрушенных университетов в стране.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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